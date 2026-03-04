旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮

有網民昨日（3日）在網上發「警世po」，他在旺角遇到3名少女組成的疑似詐騙集團，樓主警告，有詐騙集團在旺角、鑽石山等港鐵站出沒，手法新穎，專門針對男性，而網民的討論焦點，卻意外地落在騙徒的外貌，與及樓主的「核彈級」點評。

帖文一出迅即瘋傳，發布僅一日已狂吸近百萬瀏覽，大量網民留言成為熱話。

旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉↓↓↓↓

有網民昨日（3日）在社交平台發帖表示，自己先後在鑽石山及旺角港鐵站遇到同一類型的詐騙手法，他指出，會有幾名年輕女子一組行動，其中一人會上前「拍你膊頭」，然後解釋「佢同friend打賭輸咗，要加三個男仔入wts group」，意圖索取你的WhatsApp聯絡方式。

樓主直指，這是一個騙局，目的就是「呃你資料同錢」，並總結「應該係詐騙或者傳銷Ｘ」。

幾名年輕女子一組行動

根據樓主上載的影片看到，涉事的女子們外表年輕，其中一位留著及肩短髮，配戴眼鏡，身穿深藍色衛衣及黑色短裙，斜揹一個淺色布袋；另一位則有著一頭淺啡色長髮，身穿灰色緊身長袖上衣；還有一位背對鏡頭的女子，則穿著白色上衣外搭一件灰色背心、深色裙及一個啡色金屬扣的小方包。

樓主稱，她們看似是「大學畢業左右嘅年紀」，而且操流利廣東話，並非內地人。

事主對少女樣貌描述成焦點

不過，整個帖文最引人熱議的，並非詐騙手法本身，而是樓主一句充滿「黑色幽默」的描述：「佢哋專搵幾個唔係好靚嘅後生女仔黎呃人。」

此話一出，立即引爆網民笑點，紛紛留言「點解成句野咁好笑」，有網民稱讚樓主「若無其事咁將對人既侮辱，用自身經驗之談同細心提醒大眾既語氣嚟包裝，已經超越咗鬧人唔用粗口既境界。」樓主本人亦大方承認，這是他刻意埋下的「搞笑位」。

這句「神點評」讓不少網民直呼「侮辱性極強」、「傷過呃人本身」、「Mental攻擊堆騙徒」，有網民更笑稱這是對騙徒的「公開處刑」。

網民：「唔靚女」是減低戒心策略

有網民則理性分析，認為這可能是一種策略，「唔搵靚女做利誘降低市民戒心，令成個騙案更寫實更貼地」。

另一位網民亦分享類似經歷，指自己遇到時，「望完佢個樣第一個反應係我要幫下佢...如果唔係以佢個樣可能問十世都冇人比（畀）」，結果給完資料後，沒想到對方竟用公司電話持續騷擾數天。

全港多區現蹤 騙案變體湧現

綜合大量網民留言，發現類似騙案已在全港多區出現，包括旺角TOP商場、MOKO、朗豪坊、形點(YOHO)及啟德Airside等，其手法亦有不同「變體」，例如有網民遇過對方聲稱要「拖陌生男仔行街」，或「要加12個唔同星座既人WhatsApp」。

不少網民警告，騙徒取得電話號碼後，後續可能會進行傳銷、推銷美容或健身課程，甚至誘騙受害人進行投資，有網民解釋：「有啲男仔dry咗好耐，如果啲女又咁橋啱佢眼緣，以為有得發展，約下約下就會上當。」

事件在網上曝光後，有網民提醒，「而家喺threads度揚咗，佢哋之後可能會轉玩法，改梗小小嘢，會出現變體，大家小心」，不少網民紛紛提醒，面對這些層出不窮的手法，最好的應對方法始終是保持警惕，直接拒絕，正如樓主所言：「無需理會佢哋，直接無視，當佢哋透明即可。」

