一家四口揀房協公屋陷兩難 求助PO竟釣出「世一神盤」：為仔女揀呢度！｜Juicy叮

有港媽今日（2日）在社交平台發文求助，表示一家四口正在申請香港房屋協會（房協）的出租單位，但在選擇第三個心儀屋邨時遇上困難，帖文一出，引來大量熱心網民化身「軍師」力數各區優劣，並意外釣出「世一神盤」。

一家四口揀房協公屋陷兩難 求助PO竟釣出「世一神盤」：為仔女揀呢度↓↓↓↓

有港媽今日（2日）在「公屋討論區」facebook專頁發帖，她向廣大網民求教：「現申請房協，一家四口有2個小朋友，可以選3個屋邨」，她只填到兩個屋邨，對於「第三個不知寫邊度好？請大家俾啲意見。」

樓主表示，她選了紅磡家維邨，將軍澳茵怡花園，作為首兩個屋邨。

樓主求助：第三個應揀哪？

為了讓網民更清楚狀況，樓主附上了一張房協「甲類屋邨出租單位每月租金簡介」的單張，該單張資料顯示，新的租金標準由2024年10月1日起生效，涵蓋港九新界多個屋邨。

樓主已在心儀的「紅磡家維邨」（每月租金$1,947至$4,337）及「將軍澳茵怡花園」（每月租金$1,379至$3,495）旁邊畫上剔號，顯然對第三個選擇舉棋不定。

網民：為人父母首選...

帖文引發激烈討論，僅約3小時已吸引近2百個留言，大部分留言都並非只看租金或地區便利，而是將焦點集中在樓主兩個處於「幼小階段」的小朋友，網民普遍認為，選擇屋邨等同為他們的將來鋪路，校網自然成為最重要的考慮因素。

有網民分析「贏在起跑線」的現實考量：「有d區域到升中時，只要學生達band 1水評，大抽獎肯定抽到band 1中學，因為個區夠band 1位。有d地區就唔夠位，變相band1生都有可能抽band2學校。」

當樓主坦言「都唔太清楚邊區升中好？」時，網民們的建議更是排山倒海而來，當中以沙田、港島及荃灣區的討論最為熱烈。

三大熱門區優劣大比拼 「世一」之選乙明邨

在眾多建議中，沙田乙明邨可謂「民意之冠」，不少網民力讚「乙明世一」、「首選乙明」，網民認為該邨「旺中帶靜」，不但鄰近港鐵站，交通四通八達，而且「邨內有街市」、「有泳池」，周邊配套完善。

對於有小朋友的家庭來說，更是「環境好，近地鐵站，出入都方便。假期周末同小朋友踩下單車，唔錯㗎。」

傳統名校區：港島

不少家長著眼於傳統名校林立的港島區，有網民直接建議「All in 港島區」，認為「港島校網最好」，當中，鄰近地鐵站的「堅尼地城觀龍樓」因位處中西區11校網，被譽為「無敵學網」而備受推薦。

另外，灣仔區的「勵德邨」亦因校網優勢被提及，不過有網民提醒「交通不方便」，需要轉乘小巴。

又愛又恨：荃灣祈德尊新邨

荃灣祈德尊新邨是另一個熱門選項，網民讚其「交通方便，樓下好多商場，西鐵站隔離」。

不過，部分網民認為其設計卻是一大考量，有熟悉該邨的網民指出：「好似每三層才有電梯到達」、「d單位好多都要行樓梯」，對於有小孩或需要搬運重物的家庭來說，可能構成不便。

現實考量：輪候時間與單位設計

除了校網，部分實際的網民亦提醒樓主需考慮「輪候時間」，指出樓主心儀的茵怡花園「得一座係房協，咁多年都無人搬走」，另一位網民更稱曾向職員查詢，對方表示「好似見無人走」，可謂一盤冷水照頭淋。

相比之下，「樂民新村、乙明邨、觀龍樓、祖堯邨呢d」則被認為是較快上樓的選擇。

綜合網民意見，普遍認為揀公屋是影響未來十年八載的長遠決策，在租金相差不算極大的情況下，為了子女的教育前景，優先考慮校網是「常識」，當然，最終決定還需平衡家庭的實際需要，如家庭成員的工作地點、生活習慣等。

來源：「公屋討論區」facebook專頁



