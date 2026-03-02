港男深圳睇男科被插住尿管屈錢 $48檢查費引入局 最終咁霸氣反擊竟成功退款｜Juicy叮

有港男因前列腺炎問題，到深圳一間標榜「省級男科診療中心」的醫院求診，結果卻換來一肚子氣，更直斥其治療過程「根本一路都係強迫你俾錢」，並呼籲港男們小心避雷。

港男深圳睇男科被插住尿管屈錢 $48檢查費引入局 最終咁霸氣反擊竟成功退款↓↓↓↓

事主在「深圳大陸吃喝玩樂交流」facebook專頁發帖表示，他因前列腺有菌，醫生便安排他做儀器治療，並提供三種價錢選擇：人民幣1200元、2400元及3600元，他選擇了2400元的中頻治療，豈料這才是惡夢的開始。

治療期間被狂sell！醫生治療師輪流夾攻

在插入尿喉、治療過程中，治療師突然指他「堵塞79%」，情況嚴重，不斷遊說他升級至3600元的高頻治療才有效，事主憶述：「但我堅決唔使」，堅持先完成原來的療程。

治療結束後，主任醫生更親自出馬，一開口就說：「堵塞嚴重要做多次3600嘅高頻。」主任醫生指事主的堵塞情況只由79%改善至73%，必須做到50%以下，甚至想即時讓他「做多個中頻先好走」。

事主當場拒絕，對方才悻悻然作罷，整個經歷令他感到極度不滿，直言：「成個治療過程根本一路都係強迫你俾錢。」

網民：擺明當你水魚非病人

帖文引發熱烈迴響，不少網民質疑該醫院的推銷手法：「『堵塞79%做完中價治療還有75%堵塞』那來即時知道的精準數據？」有網民更怒斥：「擺明係夾你，捉到你啲男人前列腺有病心態，當你水魚，劏得一個得一個！」、「睇來並非當你病人，而是當你水魚！」

不少有經驗的網民都建議，在內地看醫生應選擇公立的「三甲醫院」，認為更有保障，有人分享類似經歷，指在內地看牙醫被要求脫掉七隻牙，另一位則被推銷3000元的牙炎療程。

事件的後續發展迎來轉機，事主在帖文中更新表示，經過一番交涉，他已成功追討回全數治療費用，他透露自己當時保留了錄音和影片作為證據，並向院方客服表示會向政府部門投訴其強迫銷售手法，最終院方態度軟化，安排退款，「佢（客服）叫我上去搵佢地院長傾下，傾到我滿意為止。」

