港鐵「運貨黨」奇招出擊 論論盡盡推龐大家電等升降機 網民轟做法危險害人害己｜Juicy叮

港鐵再現「運貨黨」，今次更是奇招出擊。一名戴手套的男子論論盡盡地以一工具，推著龐大家電在站內等升降機。網民看不過眼，狂轟做法危險，害人害己。詳情見下圖及下文：

樓主：家電搬運首選

樓主早前（日）在社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」上載相片發帖，留言指「家電搬運首選港鐵物流🚚」。相中見到，一部懷疑大型家電在排隊等候升降機時，被歪歪斜斜置於塑料板車上，而身旁剛好疑似有一名小朋友在排隊。

網民不滿手套男的做法，直斥「呢啲人面皮厚Ｘ過月台幕門…🤦🏻」，而且「板車都未攝得好喎師傅😂」、「放又放得衰，佢咁放好易反，整到人，賠死。放板車中心」、「佩服佢有用板車入站嘅勇氣，難推到死」、「見到佢咁架濕Ｘ板車仔就驚」。

有人想到後續，稱「一陣間擲到啲小朋友都唔好嘅」、「物件撞到人點計」「整到自己有排醫、整到人哋有排賠」。有網民則感同身受地指「推上推落都好辛苦」、「自己推上推落，跌爛，抵死」。

網民倡送貨或租車搬運

於是有人正路地建議安排送貨，或租車搬運，稱「其實送貨都係加200」、「其實Call Van仔都唔係好貴啫」、「真心Call Van算」、「唔識叫車癈到一個點」、「租部Van仔要幾多錢…..」、「我做唔出囉，難以理解！ Call Van仔又唔係乜咁天價！」。

有細心的網民留意到「件嘢無咗外盒，同埋送貨佬會用呢啲膠板板車？」，估計「係咪喺人哋貨車個斗到偷㗎，冇理由買得起洗碗碟機要搞成咁嘅」。另有網民估計這部是洗衣機，但指「通常都送貨還要收走舊嗰部喎！」

港鐵附例

根據《港鐵附例》，「運載行李」的「一般條件」——市區綫行李體積的限制：除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區綫列車的乘客只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李↓↓↓↓

惟持有由港鐵發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

資料來源：Soso Chan＠facebook車cam L（香港群組）

