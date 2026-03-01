「借錢黨」拖兩女殺入青衣屋邨 周街向長者攞$100買蕃茄 網民怒爆詳細行蹤警世｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：13:27 2026-03-01 HKT
發佈時間：13:27 2026-03-01 HKT

一名懷疑「借錢黨」衣著光鮮的女子，近日自稱遊客，拖著兩名一大一細的女童殺入青衣屋邨，周街向長者落手，開口攞100元買蕃茄。網民似乎知悉騙徒的行騙手法，特地詳細揭露其行蹤警世。詳情見下圖及下文：

「借錢黨」拖兩女殺入青衣屋邨 周街向長者攞$100買蕃茄 網民怒爆詳細行蹤警世逐張睇↓↓↓↓

樓主：專向公園公公婆婆埋手

樓主早前在社交平台facebook群組「青衣街坊吹水會」上載相片發帖，留言指「大家認住呢個女人，帶住兩個囡，專向公園公公婆婆埋手，頭先喺（長安邨）安海樓下公園問公公婆婆攞$100，話嚟旅遊但要買蕃茄食喎，冇就問攞幾十」。

正義的樓主續指「我追過去叫佢拎返啲錢出嚟，就扮聽唔明廣東話，跟住我攞電話出嚟影佢話報警，佢先攞返啲錢出嚟，跟住即刻走」。

街坊見過喺長發搵食

樓主提醒「大家小心屋企老人家被騙#後尾街坊話見過依個女人喺長發（邨）搵食。#麻煩大家幫手share（分享）俾身邊老友記以免受騙🙏🏻🙏🏻🙏🏻」。

網民和應樓主的的呼籲，強調「大家都要小心呀，一蚊都唔好俾呢啲人呃呀」，並怒斥「好人好樣做呢啲」、「好熟面口，著得咁光鮮，問人攞錢？」，形容「呢啲人無自尊可言，為咗嗰一百幾十蚊」。

網民：青衣海旁翠怡商場出沒

除了街坊提供的長發邨出沒地點外，不少網民熱心爆料，指曾於青衣海旁和青衣翠怡商場見過涉事的「借錢黨」——「兩點鐘我喺海旁跑步都見到佢哋」、「剛見到喺係翠怡商場」。

網民：元朗錦上路周圍問人攞

另有人在遠至元朗的錦上路也曾見過其蹤影，留言爆料「係呢個大媽。。之前喺錦上路周圍問人攞沒人睬佢，佢走咗去青衣？」、「呢條友，在錦上路活耀過3星期，成日拖個妹妹出嚟話跌咗銀包，小妹妹餓，可以俾10蚊買麵包」。

樓主於是補充「可能轉車轉到過咗嚟青衣」，並指「頭先唔知，以為佢係社工嚟㗎，坐喺度幾關心啲老人家」、「佢頭先扮晒關心啲公公婆婆坐埋去㗎，一大班公公婆婆一齊坐，佢都夠膽攝埋去㗎」。

樓主進一步爆料「我走埋去問佢攞返錢，佢仲問我啲公公婆婆係我邊個」、「嗰兩個細路女好配合佢阿媽㗎，頭先佢阿媽喺度呃緊人錢嘅時候，佢兩個坐響隔籬，阿媽一呃到人哋錢佢就即刻跟住走」。

資料來源：Mung Mung＠facebook青衣街坊吹水會

