北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮

古雋邨2月底近況

社交平台facebook群組「香港公營房屋討論區」的版主早前上載相片發帖，留言指「新公屋 古雋邨 2026-02-22」。相中遠眺「古雋邨」，地盤大廈拔地而起，附近配套設施亦在密鑼緊鼓施工。

毗鄰港鐵未來古洞站的「古雋邨」，位於古洞北第19區，將提供12座共9000個單位，預計今年至明年（2027年）分階段落成，可共容納2.3萬人。

網民：環境好似唔錯

有網民對「古雋邨」感到陌生，坦言「第一次見，會唔會好難搵」、「環境好似唔錯」，有人爽快回應，指出其位於「古洞站」旁。

有網民更加精警地形容「呢度真係手快有手慢無！第二個天水圍，不出兩年會好旺，北部都會區重點興建。有地鐵接通上水方向，福田方向，去埋錦上路站！掂！」。

有人和應指「以前大埔都係開荒牛，而家咪爭崩頭」，也有人流口水地表明「我自己寧願做開荒牛享受一段寧靜」。還有人興奮地稱「上咗樓等如住緊居屋啦」。

「雋」字代表傑出

房委會早前就古洞北／粉嶺北新發展區首批公屋進行命名比賽，結果，兩條公共屋邨正式命名為「古雋邨」與「鳳凰嶺邨」。取名「古雋」，「古」字代表古洞，「雋」字代表傑出，寓意古洞發展蓬勃，居民安居樂業，孕育傑出人才。

至於位於粉嶺北第15區東的「鳳凰嶺邨」，共有6座，提供6100個單位，也預計於今年首季至明年首季分兩期落成，可容納1.5萬人。取名「鳳凰嶺」是因為粉嶺與鳳凰素有淵源，例如位於粉嶺的梧桐河古稱「鳳溪」，鳳凰亦會在梧桐樹上棲息，所在之地有祥瑞降臨的寓意。

古洞站設於落馬洲站及上水站之間

根據港鐵資料，東鐵綫古洞站的主體工程已於2023年展開，目標於2027年完成整個項目工程。待北環綫古洞站隨後落成，乘客將可在古洞站轉乘東鐵綫及北環綫。

古洞站設於落馬洲站及上水站之間，位處現時馬草壟路與河上鄉路之交界，即古洞北新發展區的市中心。按規劃，古洞北新發展區內大部分人口將分布於古洞站的步行範圍內。

港鐵北環綫資料：https://mtrnorthernlink.hk/tc/kwu-tung-station

資料來源：Wing Sun Chan＠facebook香港公營房屋討論區

