一齊睇攪珠扮「一粒字都冇中」 男友隱瞞中六合彩三獎 女友識破覺心寒因一事傷上加傷｜Juicy叮

六合彩馬年2億新春金多寶引起全城哄動，雖然塵埃落定有5名幸運兒捧走逾4200萬元過肥年，但餘音裊裊，甚至因為攪珠結果而影響到一對拍拖4年情侶之間的感情。

一名女子在網上大呻，新春金多寶開獎當晚與男朋友一同看攪珠直播，當時對方失望地揚言「一粒字都冇中」，但及後在無意中卻發現男友隱瞞中了6萬多元三獎，在心寒之餘更因為一事而傷上加傷。詳情見下圖及下文：

一齊睇直播扮「一粒字都冇中」 男友隱瞞中六合彩三獎 女友識破覺心寒因一事傷上加傷逐張睇↓↓↓↓

樓主：係咪驚我會分佢錢？

樓主早前投稿至社交平台Threads的「she.c0m」專頁講出「女朋友心聲」，大呻「男朋友六合彩中6萬蚊但瞞住我，係咪驚我會分佢錢😅？」。

講述詳情時樓主憶述——「早幾日金多寶，我同男朋友一齊睇攪珠，當時佢仲一臉失望話：『唉，一粒字都冇中！』。點知今日我無意中聽到佢同屋企人講電話，原來佢當晚中咗三獎，有成6萬幾蚊！」。

樓主續指「我不斷喺度諗，其實中幾萬蚊點解唔可以同我講？係咪驚我會叫佢分錢俾我？我哋已經一齊咗4年，我以為大家不分彼此，點知佢第一時間係選擇呃我，轉頭就同屋企人報喜。呢件事令我好心寒，好似喺佢心目中，我始終係個會『謀』佢錢嘅外人😔」。

樓主：第時點樣行落去？

樓主感嘆「如果連6萬蚊都要瞞到實，第時點樣一齊行落去？係咪我諗多咗？定係呢段感情根本經唔起考驗？」。

根據馬會資料，這期馬年新春金多寶共有641.5注中三獎，每注獎金63650元。由「一粒字都冇中」變中5個字獲三獎，一筆意外之財，卻意外地影響拍拖4年的感情。除了被隱瞞中獎的「不忠」外，樓主還就男友選擇向家人報喜而非自己感到酸溜溜。

網民：呢種人格係最恐怖

這段「心聲」引起網民關注，但反應兩極。絕大部分網民均不滿男方的欺瞞行為，有人直言「加上佢仲要喺你面前扮到好失望話一粒字都冇中呢一種人格先係最恐怖。講大話可以面不改容呢種人先最恐怖」，並建議「咁少嘅錢都可以睇到佢嘅人品。證明佢唔敢同你敞開心扉，佢唔係當你自己人」。

不少網民更直接勸喻樓主「其實無論你大使或佢孤寒。拍咗咁多年都唔共享消息，其實可以考慮長痛不如短痛。結咗仲麻煩」、「分手，依啲人過唔到人世」、「如果件事係真嘅，就走。呢啲係咪就係可以共患難不能共富貴嘅人」、「即時同佢分啦🤣」，認為這段感情已「經唔起考驗」。

網民：我會質疑佢有幾愛你

有人分析則指「唔係6萬蚊嘅問題，係處理做法嘅問題」、「數目事少， 行為呃唔到人，自己睇路」、「我會質疑佢有幾愛你，如果佢係真心鍾意你，開心同唔開心都會同你分享」，並提醒「唔講當唔知，唔好問，但做定心理準備」。

不過，有部分網民卻客觀地從另一角度分析，估計「可能個男朋友知個女平時性格係點，所以唔講，因為講咗，個女可能會要求好多嘢，佢費事煩」、「擺到明係驚你分佢錢」、「咁忍得口🤣，中咗通常都好開心會講出嚟，似係怕你分佢」。

網民建議「換位思考」

另有網民公道地提出「換位思考」，表示「有時候我覺得，如果掉返轉你又會不會話佢知你中咗6萬？講真如果係我，我都唔會同男朋友講，我反而會同自己啲閨蜜講」。

更有網民從好的方向去想，建議樓主多等幾天，猜測「睇下佢會不會係想俾驚喜你」、「可能佢想買嘢俾個驚喜你呢？」；又或是「有冇機會係佢屋企人中唔係佢啊？」。

