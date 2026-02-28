慈雲山公屋戶疑隨地棄蝨乸床褥 鄰居貼手寫告示怒斥 警告將出殺手鐧對付｜Juicy叮

慈雲山慈正邨一公屋戶疑隨地棄蝨乸床褥，遭眼火爆的鄰居貼手寫告示怒斥，警告如屢勸不改，將出殺手鐧對付。詳情見下圖及下文：

慈雲山公屋戶疑隨地棄蝨乸床褥 鄰居貼手寫告示怒斥 警告將出殺手鐧對付逐張睇↓↓↓↓

樓主：啲蝨會周圍跳

樓主早前在社交平台facebook群組「公屋討論區」上載貼於升降機旁的手寫告示相片發帖，簡單留下地點「慈雲山慈正邨」。

手寫告示先禮後兵，首句寫下「請不要太自私」，繼而批評有同層住戶「前2日已經掉咗張有蝨又污糟嘅床褥出嚟，清潔姐姐已處理咗，現在又掉，啲蝨會周圍跳，你自己都受害」。

告示續指出「加上新年每戶都清潔家居，請自重。大家都係XX樓，住咗咁多年，再係咁一定打俾房署扣你分」。

網民：要知邊戶唔難

針對這件未經妥善處理的大垃圾，多數留言的網民均要求嚴肅追究責任，如「要知邊戶唔難」、「知是誰請直接通知房署不用客氣」，甚至有人提議「check（查）吓呢幾日有冇單位送過床褥來就得！」。

除了針對事件本身，有留言的網民乘機大呻「依家啲人自私自利，全冇公德心」、「而家我住嗰邊啲人都係...好似交差感染咁...愈掉愈過份」。

因應樓主提到的殺手鐧——「屋邨管理扣分制」，在「警告制度適用的扣分項目」中，公屋戶「放置任何雜物、財物或物品在屋邨公眾地方（包括但不限於屋邨内任何建築物内外的公用地方），造成阻塞或妨礙清潔工作」，初犯者會被書面警告1次，在兩年警告有效期內如再犯，會被即時扣7分；而在「違例即被扣分的項目」中，「胡亂棄置垃圾」會被扣7分。

資料來源：Anson Wong＠facebook公屋討論區

