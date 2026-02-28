Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮

更新時間：11:12 2026-02-28 HKT
發佈時間：11:12 2026-02-28 HKT

兩名長髮女子早前在尖沙咀一商場的超市場買滿一大車貨物後，推著超市手推車到停車場疑準備攞車離開。兩人在執貨時，卻竟然懷疑佔用他人的私家車車頭當枱用。

車主查看車Cam時嚇然見到兩人把重物放於車頭，上加才剛洗車，頓感心痛不已，在於是在網上公審兩名女子，同時爆出她們的另一自私惡行。詳情見下圖及下文：

佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行逐張睇↓↓↓↓

樓主：唔好當人哋車頭係張枱

樓主早前在社交平台Threads上載短片及相片發帖，留言指「知你哋兩個買完餸好開心，但唔好當人哋嘅車頭係張枱擺啲重嘢上嚟先得㗎😇😇😇 」。

片中見到兩名長髮女子表現相當輕鬆，笑口噬噬地整理物品，把手推車上的戰利品放入購物袋內。

樓主補充截圖再爆惡行

回應的網民當相知機，連隨查問「佢哋有冇還返架推車俾超市」，樓主於是多放兩張截圖作補充，見到其中一名長髮女子疑在完成執貨後，把超市手推車推向牆邊算數。另一網民則稱「見住架手推車好孤單，同埋，好似都係一個停車位嚟嘅」。

從車Cam記錄的資料顯示，事發於2月11日晚上近7時。對於這兩名長髮女無邊界感的行為，正義的網民幾乎一面倒強烈譴責，直斥「真係好無品」、「好丟臉…」、「真係好自私」、「自私嘅極品」。

網民：要分就喺自己車頭分

有人續指「又真係好過火嘅，要分就喺自己車頭分啦」、「自己有車唔用？用人哋架車？？打開車尾箱慢慢執都得啦！」、「熟練到呢，一定唔係第一次」。

有人感同身受地表示「如果架車係我嘅，一定會心痛死，平時正常揸，有沙石刮花都算，呢啲係唔正常被刮花」，並質疑「佢哋自己都有車頭，點解要用人哋車頭？除咗自私，我諗唔到第二個解釋」。

樓主自爆：嗰日啱啱洗完車

有網民則好奇「點解你（樓主）突然間會開個Cam嚟睇？（除咗俾人撞過有Check（查檢） Cam之外都好少開來睇返…）」，樓主笑稱「如果我講第六感咁你信唔信？」。在回應「Ching（師兄）每日重溫車Cam片🤡」的留言時，樓主自爆「咁啱我Del（刪除）片見到」。

資料來源：garypo__＠Threads

