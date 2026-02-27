「採青」都吊高嚟賣？ 新春舞獅唔夠高「擒青」 扎扎跳似隻貓 網民爆笑：像史迪仔｜Juicy叮

新春舞獅「採青」寓意生財興旺，有公司請來隊伍到辦公室舞獅應節一番期間，卻出現「採青」吊高嚟賣的搞笑場面，由於被採的「青」像大紅燈籠般高高掛，舞獅唔夠高「擒青」而像貓般扎扎跳。網民爆笑，覺得片中的可愛醒獅似迪士尼卡通角色史迪仔。詳情見下圖及下文：

「採青」都吊高嚟賣？ 新春舞獅唔夠高「擒青」 扎扎跳似隻貓 網民爆笑：像史迪仔逐張睇↓↓↓↓

樓主：隻舞獅身高有限

樓主前天（25日）在社交平台Threads以「舞獅」為題上載短片發帖，留言指「出賣公司系列🙈公司請咗好多舞獅採青，其中有個同事掛得太高，隻舞獅身高有限，現場睇住隻獅子跳咗好多次先採到，好搞笑🙈#辛苦晒獅子」。

樓主並在回應欄補充「我公司有分大街小巷，小巷真係窄啲，可能唔夠位跳高🙈🙈🙈」、「（舞獅）真係好盡責，同feel（感）到佢地玩咗全日都辛苦，都採到為止」、「向好方面諗，過程可能辛苦啲，但終會成功的！」。

網民：變咗可愛大貓貓

網民也替舞獅辛苦，感慨「呢封利是🧧真係唔易賺」。但不少人被舞獅扎扎跳的場景吸引過來，感到「睇落幾得意，但當事者應該好辛苦😅」、「其實幾可愛」、「睇落幾得意」、「變咗可愛大貓貓」。

除了像貓，也有網民想到「迪士尼x史迪仔珍藏獅？」，甚至笑稱這隻是「唔夠高嘅史迪仔」。

網民：要就住唔好撞爆假天花

有網民則替舞獅抱不平，指「佢哋好多都係十幾歲嘅，有幾個都係10後多數都係09嘅，已經好盡力去練了😭」，並指「掛到咁高，隻獅跳又唔係，唔跳又唔係，一跳就撞假天花，唔跳又拎唔到，真係俾你地玩殘🤣」。

另有人也體諒地稱「唔算高，但掛得Ｘ啫，人哋要就住獅頭唔好撞爆你假天花」、「似係驚撞到天花板，所以冇托起獅頭嗰位師兄」。

「採青」是中國傳統醒獅助興的精髓，獅子在表演中獵取掛於高處或置於盆中的利是，代表財源滾滾，金玉滿堂。由於利是往往伴以青菜（以生菜為多）故名為「採青」。

資料來源：ellisbb_fwd＠Threads

