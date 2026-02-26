Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮

更新時間：15:43 2026-02-26 HKT
發佈時間：15:43 2026-02-26 HKT

一名30多歲港男拜年時慘遭親戚催婚，在感嘆無錢無得拍拖結婚下，亮出10多萬元存款身家呻窮，坦言想搵快錢拍拖去也。對於突然萌生急功近利想法，一名理智的80後網民苦勸先不如檢討開支，同時自爆月入萬零蚊，花上7年成功儲到100萬元，以自己的故事作勉勵。詳情見下圖及下文：

30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬逐張睇↓↓↓↓

樓主：拍拖娶老婆唔使錢㗎

樓主早前在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「拜年被親戚問到點解你仲未拍拖、結婚，我哋呢一代個個有拖拍又有仔女。我心諗拍拖唔Ｘ使錢㗎，娶老婆唔使錢㗎」。

樓主於是亮出有十多萬元結餘的銀行戶口身家截圖，指「銀行戶口得咁多，30幾歲人$100萬存款都冇，我諗如果搵快錢唔係買六合彩、炒股、炒期指、投機，都唔知有咩方法可以做到啦」。

網民：人生首個100萬係儲返嚟

對於樓主在受刺激下萌生出急功近利心態，有網民指出「人生第一個100萬一定係儲返嚟」，提醒「如果有人話投資，炒股，一係Scam（騙局），一係有父幹，一係吹水」，強調「冇人脈工作平平，係靠儲同避開不必要開支」。

有人繼續教路，稱「第一個100萬，最快最穩一定係靠打工或者創業儲返嚟嘅。投資、交易甚至投機，只係幫你財富增值嘅『加速器』，絕對唔係一夜致富嘅魔法。我哋嘅目標係『持續、穩定咁賺錢』唔好俾親戚打亂自己人生節奏，顧掂自己個銀包同心情先，慢慢嚟比較快！加油💪」

網民：第一個百萬花咗7年時間儲

有網民則像人生導師般循循善誘，留言「要搞清楚自己想點。結婚？富有？人哋嘅目標或者標準其實唔關你事，不必在意。反而你自己目標有無確實努力去執行，完成到幾多，先係你嘅人生」。

續指「如果你目標係$100萬，要檢討下點解儲唔到」。接著自爆「我80s，海嘯年出身，無乜學歷垃圾U（大學），無乜技能，無乜人脈。打個萬零蚊工，第一個百萬花咗7年時間儲」。

有人則分享自身經歷，指「3x歲得30萬，依家月儲1萬5元，希望追返平2X歲無儲嘅錢」。

網民：炒乜都好隨時會冇晒

針對「搵快錢」的想法，有網民響警號警惕，提醒樓主「當你開始急住諗住用偏門嘅方法搵快錢，就係噩夢開始嘅時候」、「炒股票又好，炒乜都好，都預咗一樣嘢，隨時會一炮過冇晒，呢樣嘢你要留意，唔好淨係睇到人哋覺得賺到錢，就好想分一杯羹，佢哋蝕到入肉嗰陣，會唔會同你咁講，梗係講自己賺幾多幾多，如果真係想賺錢嘅又要自己開店創業」。

有人則針對親戚的「催婚」而提供見招拆招策略，建議回覆「我眼角高囉，太多女唔知揀邊個囉，係咪介紹你個女俾我先？」，並「直接問啲親戚係咪幫手俾禮金😂」；還有人瀟灑地稱「其實就算有錢，唔一定要拍拖結婚生仔，冇必要自尋煩惱」。

資料來源：i.am.jasonwu＠Threads

