豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:15 2026-02-26 HKT
發佈時間：13:15 2026-02-26 HKT

有豪宅保安員在網上風騷曬新春彪炳戰績，有人聲稱收利是動輒有萬元額外收入，但有黑仔的豪宅同行在大年初四上班上足12小時，卻只得$630利是錢，數目差天共地。有好心的行家於是自爆逗利是絕招。詳情見下圖及下文：

豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招逐張睇↓↓↓↓

樓主：$590住客+$40同事俾

樓主本月20日在社交平台facebook群組「裁員炒人消息關注組」發帖，留言指「我係港島豪宅保安，今日初四返完日更12碼（12小時），總共收$630利是，$590住客+$40同事俾嘅，算多嗎？？」。

網民自爆威水戰績

回應網民都不理樓主感受，自顧自爆出彪炳的新春戰績威水一下：

•3天內收$20000；
•自己收過超過$20000的利是錢；
•豪宅一封利是通常是$500到$1000；
•父親以前年初一至三收$8000利是；
•在中環半山收了超過$18000的利是；
•認真，跑馬地送貨，收過1000蚊利是；
•座頭保安員，初一至初三額外多出一個月糧；
•朋友每年大概收$20000，最多一年超過$30000；
•跑馬地保安員一封利是$500，總共最少$7000起；
•何文田保安員稱，日更可收$7000-$10000，有車主會派$1000一封；
•朋友在香港島中半山某豪宅做管理員，每年收到約$10000左右的利是錢。

樓主解釋：外國人住戶唔俾利是

見到行家的收入如此豐厚，樓主也作出自我解釋，指「真係唔多單位，亦有外國人住戶，唔會俾利是」、「外國人比例較大」。

吸收了今年教訓，樓主為來年的荷包著想而作好部署，表明「下年初一二三，我一定掉低屋企人，一定返工」，實行喝個派利是頭啖湯。

同學教路 自爆逗利是絕招

對於有行家指「我上次喺華貴，初四以後，每晚都有700幾800蚊」樓主估計「師姐肯定好好口才😁」，不過對方否認並好心教路，自爆逗利是絕招讓樓主學習——

做保安，保安唔使咁甜，但每日一定要盡責，時時關心下有冇婆婆出入，有冇輪椅出入，時時關心呀，睇下有啲乜嘢喺大堂住客需要幫手」；於是有人總結「工作態度好，住客睇得到！反映在過年利是上！」。

資料來源：BronzeCamel5479 ＠facebook「裁員炒人消息關注組」

