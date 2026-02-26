連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮

六合彩日前出現驚人巧合，連續兩期均有13.5注中二獎，但同人唔同命，馬年新春金多寶一期（26/020）的二獎派逾百萬元獎金，上期（26/021）的二獎卻僅得5位數字。有精明的網民一看便看出當中的關鍵因素。詳情見下圖及下文：

連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字逐張睇↓↓↓↓

中半注二獎僅得不足$4萬

2月21日攪珠引起全城哄動的2億馬年新春金多寶（26/020），共誕生5名頭獎幸運兒，各派逾4200萬元過大肥年；這期另有13.5注中二獎，每注派1134250元過小肥年。

緊貼金多寶於前天（周二，24日）攪珠的六合彩（26/021），頭獎只有1注中，獨攬8000萬元獎金，二獎有13.5注中，數目竟然冧莊，與馬年新春金多寶一期的相同，出現驚人巧合。

只是這期的二獎每注只派79160元；而當中的半注，實則只有39580元落袋，中了個六合彩二獎，卻只有不足4萬大元獎金。

網民：二獎得$7萬，喊出嚟

根據馬會列明的六合彩「獲獎資格」，二獎是選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」，獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同。

有網民也發現到這兩期的奇怪巧合，留言替26/021這一期的13.5名二獎幸運兒不值，指「二獎好慘😭😭」、「中二獎真係喊出嚟🤡平時有百幾萬」、「二獎慘過唔中」、「二獎得$7萬，喊出嚟」。

網民：生日／紀念日飛

有精明的網民一看26/021這期的攪珠號碼——2、3、4、10、13、23號，特別號碼12號，便看出當中的關鍵因素，直指「生日／紀念日飛，所以通常開晒31樓下都大把人中。我自己嗰張5、6、8、12、13、21，另一張7、9、12、16、18、30，唔中之嘛😂」。

有人續心神領會地稱「3、13、23都是超級組合多人買」、「好多人會買2、3、4、13、23」、「一開細number（號碼）就多人中啦」。

資料來源：tomm0877988＠Threads

