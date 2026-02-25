空姐大角咀買Bra送「免費按胸」中伏 驚見胸部私密照險外洩 最終咁收科｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

時事熱話
更新時間：11:20 2026-02-25 HKT
發佈時間：11:20 2026-02-25 HKT

一名任職空姐的網民昨日（24日）在網上發文指，在大角咀一間店舖「買Bra」，獲送贈免費按胸療程，結果中伏，其胸部私密照更險外洩，控訴帖文引起大量網民共鳴，紛紛表示曾在該店有過中伏遭遇。

空姐大角咀買Bra送「免費按胸」中伏 驚見胸部私密照險外洩 最終咁收科↓↓↓↓

女事主昨日（24日）在社交平台發相發帖表示，早前在大角咀一間內衣店購物後，獲贈一次免費按胸療程，於是到其關聯店試做，療程開始前，店員表示要為她拍下胸部對比圖，樓主不虞有詐便答應了。

沒想到療程結束後才是噩夢的開始，當樓主表示不打算購買任何療程套餐時，負責接待事主的職員態度竟180度大轉變，這時，樓主放心不下，想起之前被該職員拍下了胸部私密照，追問對方是否已刪除其胸部照片，對方竟輕佻回應：「哈，一早del哂啦，我留嚟做咩？」

職員拍下私密照 唔join plan即黑面

樓主堅持要親眼確認，但職員拒絕，更不讓她查看iPad，樓主憶述：「我冇親眼見你del，同埋唔比部ipad我睇，而Ｘ（接待職員）當時都用佢私人手機影咗本人照片。」她更瞥見公司的iPad內存有其他客人的胸部照片，令她極度不安，決定報警求助。

最後，女警到場確保iPad垃圾筒及iCloud內的相片都已徹底刪除，樓主慨嘆，該員工的做事手法和態度極有問題，「因為一開始佢唔肯係我面前del相」，樓主更表示，連店內其他員工也向警員指證該職員態度惡劣，「警員建議我報消委會。」

大量苦主現身 有人被狂銷2萬5千蚊plan

樓主的帖文一出竟引出不少網民留言，申訴在同一間店舖中過伏，矛頭直指該店的銷售手法，有網民狠批該店「hard sell到以為美容院個職員因為我唔肯買多件，黑曬面唔肯幫我埋單，我心諗wtf」，有網民更爆粗道：「佢真係我第一間Ｘ嘅店。」

有網民再分享在該店被多名職員圍攻的經歷：「2個sales夾我1個叫我開最貴嘅plan」、「真係好憎人sell！！！！！！搞到我壽司郎no.過哂！！！」另有網民聲稱，曾在該店遭狂銷近兩萬五千元的套餐，該網民直斥離譜：「我心諗買咩bra要買到接近2萬5呢？」

除了銷售手法，有網民亦質疑其產品質素：「想講啲bra拼多多有間有賣，有次買咗個返嚟對比，係一樣。」對於帖文引出大量苦主回應，樓主亦驚訝道：「我都係無意分享出黎，估唔到咁多受害人。」

網民：一開始就唔應該俾佢影相

對於店家用公司甚至私人電話拍攝客人私密部位，網民均表示極度震驚和反感，認為是嚴重侵犯私隱：「這些如此敏感的東西，怎可以用私人手機做公司工作？」擔心相片會被用作不法用途。

不少人提醒：「一開始就唔應該俾佢影相，如果要對比就用你自己電話影」，有網民更驚爆：「我有試過俾人影咗之後呢，佢哋係直接upload咗上雲端同埋其他Drive嗰度嘅」，提醒大家要小心為上。

中伏女事主另有其人？樓主被指控「偷Po偷圖」

正當網民一面倒支持樓主之際，有網民今日（25日）在留言區上載另一位女網民於本月（2月）3日發佈的帖文截圖，該帖文內容及相片，與樓主發佈的幾乎一模一樣，暗示中伏的女事主另有其人。

該網民直接向樓主開火，怒斥道：「Icon偷人相不特止，連個post都係偷人既，你都幾Ｘ黐線。」暫仍未見樓主回覆，令事件亦變得撲朔迷離。

按胸是智商稅？按摩師現身說法

此外，事件亦引發網民熱議「按胸」的實際效用，不少人直言：「按胸已經係智商稅」、「咁容易按得大個胸就唔使有隆胸手術啦」。

對此，一名自稱是按摩師的網民提供了專業見解，她強調：「按摩係唔會幫到你改善到胸形的」，並重覆了三次以作強調。她比喻：「大概你哋幻想就係去set頭 ，短時間內個髮型唔同咗，唔代表你個髮質會唔同。」她解釋，按摩最多是改善循環、通淋巴，令胸部看起來暫時緊實和集中，但並不能永久改變罩杯大小。

來源：Threads

同場加映：港女空姐「跌鞋」落停機坪出po求救 「有灰姑娘自己執鞋的嗎？」網民起底索爆真身曝光↓↓↓↓

 

 

