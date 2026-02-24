荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮

新春開市，有網民在荃灣一個商場，遇到開年醒獅活動，舞獅者未見穿著「獅褲」，她更發現採青竟以「人手剪」，坦言「第一次見」，慨嘆本港醒獅文化「一代不如一代」，引爆網民激烈辯論，一些醒獅表演者亦現身大吐苦水。

荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電↓↓↓↓

有網民近日在社交平台上載了一段荃灣某商場的醒獅表演影片，並在帖文中寫道：「一代不如一代」，直指表演質素下降。

從影片可見，一隻橙色醒獅在商場走廊為店舖採青，醒獅走近店前，做出簡單舞動後，靠近採青時，竟從旁有隊友上前將掛在天花板的生菜「剪」下，疑似「交給」獅頭「採」走。

「Hea舞」爭議：收完利是就走？

在現場的樓主亦觀察到這個細節，笑稱「啲菜係人手剪的，第一次見」，暗指過程不夠傳統。有網民更指舞獅的兩名人員沒有穿著傳統的獅褲，批評「褲都唔襯返條」，另有網民甚至尖銳地批評舞獅表演有如「行乞」，認為表演者「hea到不得了」。

帖文旋即引起熱議，不少網民表示有同感，留言批評「完全冇採青feel，收完利是，拍拍囉柚走了」、「醒獅變頹獅」。

表演者現身說法：一隻獅得兩條褲！

正當批評聲四起，一名自稱為醒獅表演者的網民現身說法，為同行吐苦水，他上載了一張正在清洗表演服的相片，並表示：「今日先岀完獅，宜家仲洗緊衫，其實我哋真好好攰㗎。」

他解釋了為何巡舖的隊員沒有穿上全套「獅褲」的原因，原來，一隊獅團通常「一隻獅得兩條獅褲」，主要供在中庭作大型表演的師兄穿著，由於他們從下午2時舞到6時半，需要不斷換人，不可能每個人都穿上獅褲。他更透露，這份工作的「底薪六舊，加埋利事8舊」，對比自己月薪兩萬二的正職，直言是「為愛發電」。

舞獅人：非為賺錢 望大家體諒

另一位同樣是舞獅人的網民亦留言詳盡解釋，點出當中大眾不知道的「行內知識」，他指出，巡舖時不會穿獅褲，全因衛生及保養問題：「表演者會出大量嘅汗，同埋個青會有泥垢同水份，而本身獅子嘅毛係唔可以濕水，因為毛會打結形成不可逆轉傷害。」

他續稱，新年表演的收入，是支撐整個舞獅團體「一年嘅營運，包括唔同嘅比賽，器具上嘅折舊換新」的主要來源，並非單純為了賺錢，他懇請大家：「希望大家可以體諒同享受表演過程。」

網民反應兩極：體諒 vs 唔收貨

表演者們的真情剖白，令輿論出現轉向，不少網民表示理解，認為在商場數百間店舖逐一巡遊，根本不可能每間都作長時間的精彩表演，「幾百個商戶，唔通間間鋪玩半個鐘咩」，有網民感謝他們為傳承傳統文化的付出：「認真講句辛苦晒，感謝承傳。」

不過，有部分網民亦不賣帳，認為「幾個鐘就叫救命？」過於誇張；有人更分享自己當年舞獅更辛苦，指自己「果時每日一早6,7點開車揸到夜晚11,12點先停，又要舞埋又要上高竹」；有人又指「錢就識收買條褲都冇錢」，質疑獅團為何不添置更多獅褲。

此外，有網民上載了澳洲開年醒獅表演的影片，片中醒獅為商舖採青開年，做出一些高難度動作，配上煙火效果，場面震撼，並寫道：「係澳洲、依條獅好勁」，似乎在暗示本港的部分舞獅表演水平與外國有差距。

來源：yaubaubau＠Threads