港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮

有facebook專頁版主今日（23日）發帖分享在日本沖繩旅遊，住在著名的人氣連鎖酒店「東橫INN」時，遇到一名港男大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」，掀起網民熱議。

港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插↓↓↓↓

facebook專頁「爸爸嘆世界 Papa Sighs the World」版主今日（23日）發帖表示，他在日本沖繩的東橫INN住宿時，遇到一名香港同鄉。

「東橫INN」是日本人氣連鎖酒店，全日本各地都有分店，不僅價格實惠、附早餐，地點亦很便利，是不少港人遊日的熱門住宿酒店。

「來日本的食啲咁嘅嘢！」

樓主在帖文中表示，該名港男昨日（22日）已遇見有打招呼，今日（23日）再度遇到他，那是在早餐時段，該港男竟旁若無人地大聲批評酒店的免費早餐：「來日本的食啲咁嘅嘢！」樓主當下未有發作，但該港男變本加厲，繼續高呼：「俾狗都唔食啦！」

由於聲浪太大，開始引來旁人側目，樓主為免被誤會是其同伴，只能冷冷地回敬一句：「喔！所以你都唔食！」成功令對方即時閉嘴。然而，最諷刺的一幕是，該名港男最終還是坐下來，享用那份被他稱為「狗糧」的早餐，完美示範何謂「一路Ｘ，一路又食」。

樓主在帖文中感慨：「思想若然膚淺，說話必然刻薄，食相自然也醜陋。」他認為東橫INN的早餐雖然未必是珍饈百味，但「保證可以入口和令你溫飽」，作為免費提供的服務，實在沒有投訴的理由。他自己更表示：「我卻很喜歡他的香腸，又有蔬菜汁。」

早餐有咩食？網民曬圖力證CP值超高

究竟是怎樣的早餐，會引發如此大的「憤怒」？根據樓主上載的相片，今早（23日）的酒店早餐餐點其實相當豐富，當中包括主食、配菜、湯品和甜品：

主食是五個獨立包裝的飯糰，從外觀可見有炸雞等不同口味。配菜則有幾條脆皮香腸及一份厚切的日式玉子燒。

至於湯品，則有一碗看似是烏冬或湯麵的麵食。甜品為一小杯知名品牌Meiji的乳酪。

整份早餐有飯、有麵、有肉、有蛋，飲品更是全天候咖啡、果汁無限量供應，作為免費早餐，水準絕對不失禮。

事件發酵後，一眾住過東橫INN的網民亦紛紛上載自己享用過的早餐相片，力證其質素，從其他網民的相片可見，不同分店的早餐各有特色，款式多變，有齊咖喱飯、炸雞、烤魚、沙律、牛角包、麵豉湯等，完全打破了商務酒店早餐單調乏味的刻板印象。

網民圍插：一分錢一分貨

帖文引發熱烈迴響，幾乎一面倒地批評該名港男的行為，大部分網民都認同「一分錢一分貨」的道理，直指東橫INN作為經濟型連鎖酒店，以實惠的價錢提供乾淨的住宿，並附送早餐，已經是「物有所值」。

有網民指出：「三百幾四百蚊一晚仲包早餐仲想點？」有人直言，有要求就應「去返D溫泉旅館啦」。樓主亦指，沖繩周末酒店很貴，若是臨時即日訂房，最少都20000円（約港幣1011元）起步，東橫INN更加很少機會有房，他表示，這位港男忘記了「You get what you pay」，最終只留下了醜陋的食相。

東橫INN的忠粉：早餐「有家嘅味道」

對於該港男「又要Ｘ又要食」的行為，網民更是毫不留情地嘲諷：「口講狗也不食又擺入口，直接表演自己狗也不如？」、「好多香港人嘅特質係鍾意一邊鬧一邊食」。

許多東橫INN的忠實粉絲亦現身說法，大讚酒店「平、清潔、方便」，是「價錢同舒適首選」。有網民溫馨地形容其早餐「有家嘅味道」，感受到「嬸嬸們每朝認真製作」的心意。有經驗豐富的旅客亦分享，不同分店的早餐各有驚喜，甚至有分店曾在下午免費派發咖哩飯，這些都是旅途中的小確幸。

來源：爸爸嘆世界 Papa Sighs the World＠facebook

