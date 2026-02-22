巨型Hello Kitty棄垃圾桶旁 將軍澳街坊目擊前傳後傳 網民憶兇案舊事覺心寒｜Juicy叮

有路人發現一隻巨型黑白單色Hello Kitty毛公仔，懷疑被棄於將軍澳寶琳港鐵站外一垃圾桶旁，顯得可憐兮兮。有將軍澳街坊目擊事件的前傳和後傳，剛好把故事完整起來。

不過，事件還是勾起了不少網民的舊憶記，面青青地想到了1999年那宗轟動全城的Hello Kitty藏屍案，在暖和的春日中頓覺心寒。詳情見下圖及下文：

巨型Hello Kitty棄垃圾桶旁 將軍澳街坊目擊前傳後傳 網民憶兇案舊事覺心寒逐張睇↓↓↓↓

樓主：過時過節要瞓垃圾桶

樓主昨天（21日）在社交平台facebook群組「將軍澳主場」上載相片發帖，留言指「失物認領......過時過節要瞓垃圾桶，好可憐啊😪」。

回應的街坊熱心分享所見所聞，有人上載「待領養」的另一角度相片，有剛好目擊前傳的街坊則留言爆料「啱啱先見到個男仔喺閘內等緊人，個袋就係裝住哩隻巨嘢😂」、「見到個男仔將公仔擺喺度」。

至於上載後傳的網民則指「啱啱經過……應該有好心人收留了🧧」，毛公仔已消失於垃圾桶旁，於是有人「願佢（Hello Kitty）有好歸宿🙏🏻」。

黑白色Hello Kitty較特別，有網民不禁稱讚「佢咁樣黑白都幾靚」、「原來（港鐵寶琳站主色）橙色襯黑白都幾靚呀！😄」，並笑言「新年流流比人遺棄，Hello Kitty成個人都灰晒😔」。

網民面青：令人諗起一單案

不過因應這事，不少網民還是想起1999年那宗轟動全城的Hello Kitty藏屍案，稱「令人諗起一單案件……」、「係唔係大部分香港人都會想到入面有啲嘢？」、「港人對佢有情結🤔會覺得佢入面會收埋啲嘢🤐🤐」、「諗起都怕怕」、「Hello Kitty公仔真係唔敢執返屋企」，提醒「新物主要小心Check（檢查）清楚入面會否有其他嘢……」、「Check下公仔入面有無嘢😨」。

有人更加直言「好恐怖！」、「有無縫過嘅痕跡」、「入面無藏咩下嘛」、「硬係形住裏面有個人頭」、「唔好掂，裏面梗係藏咗嘢💀，一陣有紅色水流出來 🥶」、「大吉利是，唔好執呀，裏面有人頭㗎」、「入面裝住個頭？😳🧐😲」、「可能裏面有人頭，小心。🥶」。

Hello Kitty藏屍案轟動全城

1999年，本港發生一宗轟動全城的虐殺案，女死者生前遭灌滾油、逼吃糞便和飲尿，死後遭肢解，頭顱塞入Hello Kitty公仔頭內。案件詳情見下圖及下文：

【Old News is So】99年Hello Kitty藏屍案 3兇徒被判終身監禁

資料來源：Carman Lam＠facebook將軍澳主場

相關閱讀：

情人節荔枝角垃圾桶收花 網民偵探上身：花內有戒指？ 「戀愛專家」拆解最現實棄花理由

中環垃圾桶內發現「現金垃圾」 目擊者提供尋寶地點 網民列可怕原因籲唔好執

一封溶化的情書 生日蛋糕離奇擱荔枝角垃圾桶頂 網民無限聯想 蛋糕最終下落係咁......