六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮

六合彩新春金多寶昨日大年初五（21日）攪珠，結果有5注中頭獎，瓜分2億獎金過肥年，每注派彩42,187,500元。攪珠結果為2、18、34、35、37、49，特別號碼為33。

開彩後，有與頭獎擦身而過的飲恨網民，勞氣地在社交平台Threads以「六合彩」為題上載相片發帖，展示其購買的電腦飛如何巧妙又蠱惑地「避開」中獎號碼，發達夢碎破一地。對於這種距離中獎僅有一步之遙的苦況，有醒目網民因而開竅，參透了落注新方法，增加未來中六合彩的勝算。詳情見下圖及下文：

六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法逐張睇↓↓↓↓

號碼分布相當近似

根據截圖，樓主在手機APP購買的10元一注電腦飛，6個運財號碼分別為3、18、33、36、38、48，分布與2、18、34、35、37、49，特別號碼為33的攪珠結果相當近似。

細心比對之下，樓主中了18和特別號碼33，甚餘的3、36、38、48均買中隔離，剛好避開了中獎的2、34、35、37、49。

網民：避得咁準都要啲運

這種幾乎中獎的經歷，往往比完全沒中更讓人惋惜，不甘心得咬碎牙齒。有好心的網民唯有安慰樓主，「都叫中咗個半字🤫」、「避得咁準都需要啲運，不過At least（起碼）你都中個半字🤣，我先中得半個字，仲要兩條飛加埋」、「其實你咁樣仲難過中晒啲號碼😂😂😂」。

有人則恨心講出事實的真相，指樓主「同幸運之神差身而過」、「真正擦身而過」、「唔係你嘅就唔係你😂」、「如果自己劃飛仲嬲」。

網民參透落注新方法

不少網民也分享類似的「完美避開😅😅」飲恨經歷，並在反省後提供實用可行的攻略，為未來中六合彩鋪路。

有人自爆「Haha（哈哈），諗返起當年我18歲夠秤第一次買六合彩全部差一個字就中」。

有人則獻計「咁下次醒目啦！上下左右買晒睇你點開🤣🤣」、「都試過，之後同自己講，要買多一條加一，一條減一」、「咁如果有啲係+1中，有啲係-1中，有啲係exactly（確實）嗰個號碼呢？ 你不如買晒18個」。有人更加建議「下期買完放上嚟OK？我買你左右兩邊Number（號碼）」

六合彩2億馬年新春金多寶，是六合彩推出50年以來最高的頭獎彩金，也是最大規模的新春金多寶。

資料來源：trexgor888＠Threads

相關閱讀：

六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎

2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處

與六合彩二獎擦身而過 派彩由幾十萬跌落$9600 網民賽後檢討發現一驚人巧合玄機