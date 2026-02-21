何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊｜Juicy叮

一名居公屋何文田邨高層煙花景5人單位的寬敞戶，像給未來寫信般，於調遷到啟睛邨前，預先在網上尋找他日有幸接手舊居的有緣人，掏心掏肺相贈6個字居住錦囊。詳情見下圖及下文：

何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊逐張睇↓↓↓↓

樓主：寬敞戶調遷1-2人單位

在何文田邨居住長達25年，調遷前繳交4525元租金的樓主，早前在社交平台「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖，留言指「呢個群組由（2025年）11月中開始留意！原因我係寬敞戶關係要調遷去1-2人單位。11月收到最後通知調離原區。頭兩次派去同區，但都放棄咗。現在最後機會去別的屋邨。沒想到第三派不是原區」。

樓主進入正題指「今次發文，只係純粹見好多時有人問呢區好唔好啊？嗰幢樓又如何啊？環境又點呀？我好想同大家分享一下，如果咁啱得咁蹺有緣派到我呢個單位，不用考慮」。

樓主送贈6個字居住錦囊

樓主接著解釋原因，並向有緣人送贈6個字的居住錦囊——「因為我可以話俾有緣人知，呢個單位超正👍！到時話俾我知下一位邊位有緣人住呢個單位呀！可以嘅話讓我回來探探這個以前的家！謝謝🙏🏻⋯⋯」。

需於2月初搬離舊居的樓主在留言欄一再留上心聲，希望「搬走之後，我都想知道邊位有緣人！」，並補充，原本居住的5人單位位於「高層，海景。放煙花在屋內睇到一半，行去後樓梯就會睇全煙花」。

戀戀不捨 大讚何文田邨居住環境

樓主在回應網民提問時，繼續大讚並推介何文田邨的居住環境，顯然對舊居戀戀不捨：

•包你越住得耐就越愛上何文田；

•中秋超熱鬧。商場有好多唔同食店。綺文、逸文去商場超方便。3分鐘就到！呢區又有冇敵景（煙花、同海）睇，住高圾私樓都未必有，有都超貴；

•附近都好多學校，尤其中學，好多人租何文田都係貪佢個校網。只係行去何文田站要20分鐘。一般我會選擇搭小巴出旺角搭地鐵，又或者搭小巴、巴士去何文田站搭屯馬。要行20分鐘我覺得好遠。何文田好處係喺中心位，四通八達。過對面海又方便去新界又近。

•（月租）我都$4525，平你$1000。起碼可以住舒舒服服、闊闊落落住5至6個人。如果出去出邊租就真係唔止呢個價錢冇錯。又或者可能如果一啲比較舊屋村價錢都會平啲！但起碼話晒都何文田呀嘛；

•何文田（邨）唔係好多回收單位，如果你有機會我勸你都係要。何文田（邨）有山、園、海景。住邊座都會好好。風景。放心呀！就算住低層都好唔會太嘈；

•絕對係搶手貨。到何文田（邨）都根本唔需要考慮。馬上要！樓齡⋯25！但佢好多時都做翻新；

•何文田可以講係旺中帶靜。日頭好多學生，附近就有房署職員返工⋯⋯人來人往感覺，到咗晚上真正寧靜。 冇嘈吵聲音。

資料來源：Ruby Lee＠facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」

相關閱讀：

公屋原區調遷 接房委會5位數字支票 寬敞戶收津貼喜出望外：估唔到有咁多

馬鞍山公屋寬敞戶 極速調遷海景單位 快到住戶嚇一跳 自爆仲有幾樣大優惠

將軍澳寬敞戶原區調遷 寶林邨住客糾結新落戶地點 網民年半後追問去向 事主咁答......