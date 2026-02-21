六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮

估計頭獎基金高達2億元的六合彩馬年新春金多寶今晚（2月21日大年初五）攪珠，彩票於晚上9時15分截止售賣。這次是六合彩推出50年以來最高的頭獎彩金，也是最大規模的新春金多寶。詳情見下圖及下文：

六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎逐張睇↓↓↓↓

市民刀仔鋸「巨」樹

刀仔鋸「巨」樹，不少市民都趁新春一試自己的運氣，希望一朝發達。多個投注站昨日已提早出現落注人龍，不少人選擇到位於中環士丹利街的「最幸運投注站」買彩票一沾旺氣。

在社交平台Threads，有好心網民總結全港「頭十幸運投注站」供網民參考。有回應的網民另闢蹊徑，揚言「今年改去太子投注站，上個月中兩次3個字，上期中3個半字，深信金多寶我中6字，2億係我㗎」。

中環士丹利街仍踞幸運榜首

根據馬會六合彩官網，截至去年6月30日的「十大幸運投注處中六合彩頭獎次數統計」，中環士丹利街仍然以47次中頭獎高踞榜首。

不過，細看數字，士丹利街投注站自2018年後，至少近6年半未曾開齋，出現頭獎荒，反而排第二位的屯門市廣場投注站後勁凌厲，以45次中頭獎之勢力追，而且剛於去年也曾誕生頭獎幸運兒。

屯門市廣場投注站近年當旺

就幸運指數而言，屯門市廣場投注站近年似乎更加當旺，過去10年，分別於2016、2017、2018、2019、2021及去年2025年，共10次中頭獎，其中2017年更加一口氣連中4次，2019年也連中兩次。

排第三位的荃灣青山道、第四位尖的沙咀漢口道，和第五位的上環干諾道西投注站也不是省油的燈，前年2024年各有斬獲，合共中了5次頭獎。

上水石湖墟去年中兩次頭獎

值得留意的是大埔區有兩間投注站躋身十大，分別是排第八位的大埔廣場和第十位的大埔廣福道。其中，大埔廣場投注站成績亮麗，分別於2022、2023和2024，連續3年有頭獎記錄。

不得不提的後起之秀，是排第九位的上水石湖墟投注站，新鮮熱辣去年以兩次中獎成為幸運榜「黑馬」。

