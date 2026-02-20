銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
更新時間：15:40 2026-02-20 HKT
六合彩馬年新春金多寶大年初五攪珠（2月21日，周六），估計頭獎基金高達2億元，是六合彩推出50年以來最高的頭獎彩金，也是最大規模的新春金多寶。市民近日特別留意六合彩消息，網上便流傳一名愛貓港男影貓影到中六合彩的故事。詳情見下圖及下文：
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字逐張睇↓↓↓↓
樓主：中咗4個字多謝貓貓
樓主早前（16日）在社交平台Threads上載短片和相片發帖報喜，同時感謝貓咪帶來財運，留言指「話說琴日（15日）喺銅鑼灣影貓時候見有間馬會買咗張六合彩，中咗4個字，多謝貓貓」。
相中見到中獎的幸運彩票是上期（第19期），本月15日攪珠的六合彩，買了7個字共35元的半注複式；帖文中的短片，則影到位於銅鑼灣波斯富街的馬會投注站，和投注站樓上安坐窗架旁的貓貓。
網民：招財貓！
對於這則「貓咪招財」的幸運故事，網民均送上祝福表示「正」、「Lucky🤩（幸運）」的同時，有人更加直呼這隻貓咪為「招財貓！」。
中4個字為六合彩五獎，派固定獎金640元，由於樓主買的是7個字複式，共中了3次五獎和4次安慰獎（派40元），一注共收2080元，半注便是1040元（計法詳見下圖↓↓↓↓）。
資料來源：jerry_chowson＠Threads
2026-02-19 15:40 HKT