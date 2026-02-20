Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：15:40 2026-02-20 HKT
發佈時間：15:40 2026-02-20 HKT

六合彩馬年新春金多寶大年初五攪珠（2月21日，周六），估計頭獎基金高達2億元，是六合彩推出50年以來最高的頭獎彩金，也是最大規模的新春金多寶。市民近日特別留意六合彩消息，網上便流傳一名愛貓港男影貓影到中六合彩的故事。詳情見下圖及下文：

銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字逐張睇↓↓↓↓

樓主：中咗4個字多謝貓貓

樓主早前（16日）在社交平台Threads上載短片和相片發帖報喜，同時感謝貓咪帶來財運，留言指「話說琴日（15日）喺銅鑼灣影貓時候見有間馬會買咗張六合彩，中咗4個字，多謝貓貓」。

相中見到中獎的幸運彩票是上期（第19期），本月15日攪珠的六合彩，買了7個字共35元的半注複式；帖文中的短片，則影到位於銅鑼灣波斯富街的馬會投注站，和投注站樓上安坐窗架旁的貓貓。

網民：招財貓！

對於這則「貓咪招財」的幸運故事，網民均送上祝福表示「正」、「Lucky🤩（幸運）」的同時，有人更加直呼這隻貓咪為「招財貓！」。

中4個字為六合彩五獎，派固定獎金640元，由於樓主買的是7個字複式，共中了3次五獎和4次安慰獎（派40元），一注共收2080元，半注便是1040元（計法詳見下圖↓↓↓↓）。

親子王國截圖
親子王國截圖

資料來源：jerry_chowson＠Threads

相關閱讀：

2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處

買「123456」中六合彩機率一樣？網民激辯挑戰數學迷思 揭等「這時間」有機會中

新年1億六合彩金多寶 與澳洲同日1.5億攪珠撞冧把 4個字相同 網民看出玄機

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
2026-02-19 14:30 HKT
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
影視圈
7小時前
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
19小時前
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮（資料圖片）
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
22小時前
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
4小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
2026-02-19 15:48 HKT
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消費券吹淡風
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消費券吹淡風
政情
8小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
22小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-19 15:40 HKT