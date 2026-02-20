28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮

一名28歲坐擁120萬元存款的港女，獨住家人名下的500呎租置（租者置其屋計畫）舊公屋，正糾結應否花一半身家裝修以圓「有自己嘅靚靚屋企」的願望，看過大批網民提出的意見後，最終下了一個決定......詳情見下圖及下文：

樓主：500呎屋企係買斷咗嘅公屋

樓主前天（18日）在社交平台Threads發帖，留言指「28歲，有~120萬存款應唔應該俾錢裝修屋企？」。

樓主接著講述細節，透露「屋企係買斷咗嘅公屋，500呎依加得返自己一個住，但都幾殘舊下，etc（諸如此類）廚廁天花甩晒皮，窗仲要係鐵窗，由細到大都好想要有自己嘅靚靚屋企」。

樓主：連窗全爆應該50萬走唔甩

樓主續指，「如果要裝修應該得我自己一個出錢，根據上網唧資料蒐集，500呎如果連窗全爆嘅話應該最少50萬走唔甩？都未計其他雜費。認真有啲唔捨得+感覺要再儲下錢先」。

最後，樓主自我分析後請求網民提供建議，指「事實上依間屋我都住唔晒，如果買咗但冇補地價有冇得租出去，我自己去租間靚嘅？有冇人可以俾下意見？」。

網民撐裝修：會長住都係自己間屋

就著樓主的猶豫不決，熱心的網民如排隊般提供有關裝修的不同建議。部分人鼓勵把握機會裝修，認為「會長住，都係自己間屋，最緊要自己裝完滿意開心」，並指出「裝修完靚靚，其實同室內同私樓真係無分別」。亦有網民自爆自己的情況與樓主有「90%類似」，最終選擇了裝修。

網民中間著墨：簡約一啲

但亦有不少網民從成本效益和未來規劃角度提出慎重考量，有人建議樓主可以嘗試「清晒屋企啲雜物家私，翻新油油，唔爆廚廁，簡約一啲，就平好多好多$」，指出不必進行「全爆」也能改善居住環境。

樓主下了決定

看過網民提出的意見後，樓主在回應欄留言，下了一個決定：「多謝大家意見。我主要驚自己住多幾年有其他人生計劃，eg（例如）結婚之類，始終到咗比較尷尬嘅年齡 。而且屋企始終係公屋外表，用接近一半存款50萬裝驚有啲over（太多）同太衝動。如果30萬內我係好願意俾的。可能再儲多年錢先有更多budget（預算）同時睇下有冇方法簡約啲裝／淨係整最需要個啲」。

