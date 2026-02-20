Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:28 2026-02-20 HKT
發佈時間：11:28 2026-02-20 HKT

有善信近日分別到沙田大圍和西貢蠔涌車公廟求籤，竟求得同一枝50號籤，不禁在網上發文驚呼「好癲」；不少網民連隨分享類似的玄妙經歷。另有好心人則提醒占卜時應注意一重要事情。詳情見下圖及下文：

善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事逐張睇↓↓↓↓

樓主：都係同一枝50號籤

樓主在社交平台Threads發帖，指「好癲，年頭去還沙田車公求籤，今日（19日，年初三）去西貢車公再求，都係同一枝50號籤🤯🤯🤯🤯🤯🤯」。

車公靈籤第50籤為上籤，籤文是：「困甚離家歲月長，失群孤雁正思量；馬牛不及終須及，縱事無方卻有方。」解曰：先難後易，家宅安吉，自身平安，求財大吉。

樓主並在回應欄補充，「話到俾大家知，去沙田同西貢問其實都係一樣」；不過樓主亦自爆「我同一時間另外求事業係唔同結果㗎！😂😂😂😂😂」。

網民分享同類玄妙經歷

有回應的網民笑言，「你證明你自己條命係整Ｘ定😁😊」、「代表始終如一，你點都係50籤」，並指「你問同一個人同一條問題，咁梗係俾同一個答案你㗎啦🤣🤣🤣」、「少年你太年輕，車公梗知你想求乜，自然俾到最正確答案你，哈哈！」。

對於樓主以「好癲」來形容這次巧合，有回應的網民也附和，直呼「咁準😂😂😂」、「代表好準，準上加準」。有不少人更加分享類似的玄妙經歷：

•「試過同你一樣，兩枝一樣」；

•「我試過喺馬來西亞某間廟求，間廟好大，同一日向唔同神求咗兩次，兩枝籤文唔同號數但典故係一樣」；

•「我試過年頭年尾求車公問事業，都係同一枝籤。話我太懶散，做嘢唔夠精緻！😅😅😅準準啊」；

•「廿多年前我爸屋企有供奉黃大仙，我在屋企求籤之後再去黃大仙廟求籤，竟然求得同一枝下下籤😱😱」。

網民引《周易》提醒一事

另有網民更加大膽地替車公代言，笑言「沙田車公Calling（呼喚）西貢車公，有條友問完一次又一次，係咪漏招呀？」、「車公：不要試探你的神明🙎」、「車公叫你咪再Chok（套）佢口風啊🤣」、「車公：接受現實啦」、「車公心諗咪答咗你，又求！」、「車公：又係你？又問？咪答咗你囉😂😂😂😂😂」、「車公：又係你？」。

不過，有好心的網民則引用《周易》，提醒「初筮告，再三瀆，瀆則不告🙂‍↕️🙏🏻」，大致意思是指不應重複求問，否則神明將不再回應；另有人也指「一事不二問」、「事不過三，今年唔好再問啦😂」。

宋朝車大元帥不單平賊有功

根據華人廟宇委員會介紹沙田車公廟的資料指「車公廟雖然建於何時已不可考，但嘉慶二十四年（1819年）的《新安縣志》已有『在縣東九十里瀝源村下有車公古廟』的記載。沙田車公廟的建廟傳說包括；鄉民於車公廟附近立村，風水師視察環境，村中有光芒沖天，風水極佳，如能建廟座鎮，便可丁財兩旺，村民於是集資建廟，供奉車大元帥。

另有指當年新界瘟疫橫行，尤以『瀝源』為甚，死者無數，鄉人研究典藉，發現宋朝車大元帥，不單平賊有功，所到之處，疫症即止。村民商議後，遂向西貢蠔涌車公廟襄借車大元帥神像出巡相助，唯對方只肯借出車公孫兒神像。居民把神像抬回瀝源再圍繞各村巡遊，所到之處，疫症即止」。

華人廟宇委員會介紹沙田車公廟：https://www.ctc.org.hk/temple/%E8%BB%8A%E5%85%AC%E5%BB%9F/

資料來源：yossi_ca＠Threads

相關閱讀：

車公預言大回顧 一文讀懂97年至今籤文

車公爺爺給香港金句 盤點1997-2024年車公靈籤 連續7年求得中籤

 

「赤口」拜車公 做足祈福8大步驟 附免費領取「財神咭」「太歲咭」方法

初三赤口「拜車公」迎好運 上香有次序祈福步驟要做足

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
21小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
18小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
17小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
12小時前
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
13小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
19小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
15小時前
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
影視圈
16小時前