善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮

有善信近日分別到沙田大圍和西貢蠔涌車公廟求籤，竟求得同一枝50號籤，不禁在網上發文驚呼「好癲」；不少網民連隨分享類似的玄妙經歷。另有好心人則提醒占卜時應注意一重要事情。詳情見下圖及下文：

善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事逐張睇↓↓↓↓

樓主：都係同一枝50號籤

樓主在社交平台Threads發帖，指「好癲，年頭去還沙田車公求籤，今日（19日，年初三）去西貢車公再求，都係同一枝50號籤🤯🤯🤯🤯🤯🤯」。

車公靈籤第50籤為上籤，籤文是：「困甚離家歲月長，失群孤雁正思量；馬牛不及終須及，縱事無方卻有方。」解曰：先難後易，家宅安吉，自身平安，求財大吉。

樓主並在回應欄補充，「話到俾大家知，去沙田同西貢問其實都係一樣」；不過樓主亦自爆「我同一時間另外求事業係唔同結果㗎！😂😂😂😂😂」。

網民分享同類玄妙經歷

有回應的網民笑言，「你證明你自己條命係整Ｘ定😁😊」、「代表始終如一，你點都係50籤」，並指「你問同一個人同一條問題，咁梗係俾同一個答案你㗎啦🤣🤣🤣」、「少年你太年輕，車公梗知你想求乜，自然俾到最正確答案你，哈哈！」。

對於樓主以「好癲」來形容這次巧合，有回應的網民也附和，直呼「咁準😂😂😂」、「代表好準，準上加準」。有不少人更加分享類似的玄妙經歷：

•「試過同你一樣，兩枝一樣」；

•「我試過喺馬來西亞某間廟求，間廟好大，同一日向唔同神求咗兩次，兩枝籤文唔同號數但典故係一樣」；

•「我試過年頭年尾求車公問事業，都係同一枝籤。話我太懶散，做嘢唔夠精緻！😅😅😅準準啊」；

•「廿多年前我爸屋企有供奉黃大仙，我在屋企求籤之後再去黃大仙廟求籤，竟然求得同一枝下下籤😱😱」。

網民引《周易》提醒一事

另有網民更加大膽地替車公代言，笑言「沙田車公Calling（呼喚）西貢車公，有條友問完一次又一次，係咪漏招呀？」、「車公：不要試探你的神明🙎」、「車公叫你咪再Chok（套）佢口風啊🤣」、「車公：接受現實啦」、「車公心諗咪答咗你，又求！」、「車公：又係你？又問？咪答咗你囉😂😂😂😂😂」、「車公：又係你？」。

不過，有好心的網民則引用《周易》，提醒「初筮告，再三瀆，瀆則不告🙂‍↕️🙏🏻」，大致意思是指不應重複求問，否則神明將不再回應；另有人也指「一事不二問」、「事不過三，今年唔好再問啦😂」。

宋朝車大元帥不單平賊有功

根據華人廟宇委員會介紹沙田車公廟的資料指「車公廟雖然建於何時已不可考，但嘉慶二十四年（1819年）的《新安縣志》已有『在縣東九十里瀝源村下有車公古廟』的記載。沙田車公廟的建廟傳說包括；鄉民於車公廟附近立村，風水師視察環境，村中有光芒沖天，風水極佳，如能建廟座鎮，便可丁財兩旺，村民於是集資建廟，供奉車大元帥。

另有指當年新界瘟疫橫行，尤以『瀝源』為甚，死者無數，鄉人研究典藉，發現宋朝車大元帥，不單平賊有功，所到之處，疫症即止。村民商議後，遂向西貢蠔涌車公廟襄借車大元帥神像出巡相助，唯對方只肯借出車公孫兒神像。居民把神像抬回瀝源再圍繞各村巡遊，所到之處，疫症即止」。

