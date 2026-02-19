2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮

2月21日（周六）攪珠的六合彩馬年新春金多寶，估計頭獎基金高達2億元，是六合彩推出50年以來最高的頭獎彩金，也是最大規模的新春金多寶。

這個歷來最大金多寶的彩票已開始發售，有網民日前分別在兩間不同投注站買電腦飛，兩張彩票中，各有一注有4個號碼相同，而且「最奇怪係5、6、11，兩條飛都係連住」，離奇得令事主嘖嘖稱奇，驚問「有無咁啱呀」。

除了以上的撞冧把奇情外，有細心的網民更加發現到，這兩注號碼當中的另一個巧合之處。詳情見下圖及下文：

2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處逐張睇↓↓↓↓

樓主：5、6、11 兩條飛都係連住

樓主昨天（18日）在社交平台Threads上載兩張電腦飛的相片發帖，留言指「喺兩間唔同投注站買電腦飛，竟然有4個號碼係相同，最奇怪係5、6、11 兩條飛都係連住，有無咁啱呀」。

相中的兩張電腦飛，其中一注號碼是5、6、11、28、29、44，另一注的號碼是2、5、6、11、23、28，兩注撞了5、6、11、28共4個字。

有網民笑言，「如果真係中咗，希望你唔會講有無咁啱呀？」；另有人奇怪「派晒啲機率細嘅號碼去電腦飛？」。

網民：5+6=幾？

因應樓主提到「最奇怪係5、6、11 兩條飛都係連住」，有細心的網民則發現、「你話我知5+6=幾？😂」，樓主恍然大悟「係噃，5+6=11」，正正是兩注中相連的3個號碼。

另有網民靈機一觸地表示，要「跟」著樓主顯示的冧把落注，稱「跟晒兩注，等樓主唔會獨中💪🏻」。

資料來源：louis_yung1027＠Threads

