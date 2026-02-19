公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮

農曆新年期間，有舞獅舞入公屋單位，醒獅逼爆大門一刻動作勁可愛。如此傳統的新春戲碼，鈎起不少網民童年回憶，有人稱「細個有，阿媽仲會買定樣樣齊，俾佢入屋採青，都係一封隨心利是」，至於當今的利是銀碼，可跟舊時相距難遠了。詳情見下圖及下文：

公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼逐張睇↓↓↓↓

樓主：原來舞獅可以舞入屋企

樓主前天（17日，大年初一）在社交平台Threads以「舞獅」為題上載短片發帖，留言指「笑死，大開眼界，原來舞獅可以舞入屋企！」。

樓主在回應欄自爆「 有同舞獅影相🤣🤣」，並透露現場為「親戚啲公屋🤣🤣，佢話年年都有」、「🤣🤣🤣我後尾問返。。原來都俾咗100蚊。。」；另一網民則在回應欄留言「妳表姐係俾咗$200仲要現金🤣🤭再加二封利是」。

網民：個頭大到就嚟卡住

片中，舞獅的過門過程顯得有些驚險又相當可愛，有網民幽默地指體型龐大的獅頭「差啲入唔到🤣」、「個頭大到就嚟卡住😆」、「啱啱過到，好得意 😂」、「門口啱啱好，佢擠入去好得意😂」，並替獅子代言，戲稱「內心：唉食多咗幾打糕㖭，有啲逼」。

見到醒獅表演，有網民大讚「正！新年流流，好兆頭」、「好型呀」。更有網民想當年，稱「正喎，兒時回憶返晒嚟」、「以前條條屋邨年初一至三都舞獅 、打鑼打鼓農曆新年氣氛好到不得了啦😄」、「我以前年幼時，係會拍門要唔要舞旺間屋或幫間屋除惡運的」。不過有人提醒時代不同，指「以前治安好啲，而家點得，一陣打劫」。

網民提醒：要俾利是

有人續稱「細個住屋邨去到門口睇好開心，大個先知要俾利是」、

「以為細個一聽到舞獅啲鼓聲就會閂木門，因為唔想俾利是😂（窮）」、「入屋係福氣嚟，以前熱鬧老一輩開心」、「好特別、好得意、好開心😂」。

講到舞獅入屋「要俾錢」，有網民記得「細個有，阿媽仲會買定樣樣齊，俾佢入屋採青，都係一封隨心利是」、「明明呢啲係以前係陀地收錢嘅方式」；另有愛清潔的人稱，「重點係對鞋踩污糟晒室內地方」。

