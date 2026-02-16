連鎖肉菜店奇招散貨 蔬菜「福袋」定價惹關注 網民讚：過年咁大袋算係咁｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：15:41 2026-02-16 HKT
發佈時間：15:41 2026-02-16 HKT

有連鎖肉菜店以奇招散貨，把蔬菜以「福袋」方式促鎖，定價引起網民關注。有熟行情的網民公道地指「過年嚟講咁大袋算係咁」，另有人以一個「抵」字作結。詳情見下圖及下文：

連鎖肉菜店奇招散貨 蔬菜「福袋」定價惹關注 網民讚：過年咁大袋算係咁逐張睇↓↓↓↓

促銷新鮮雜錦蔬菜

樓主昨天（15日）在社交平台Threads上載相片發帖，相中見到有連鎖肉菜店以膠箱堆放了一批預先以背心袋包好的雜錦新鮮蔬菜，貨架下掛著以紙皮手寫的「福袋」字樣，列明每包20元。

相中見到每包「福袋」隨機放有至少約3款不同種類的蔬菜。定價引起網民關注，有人指「$20有啲貴，$10有得諗」，有人則指「$10都有見過」；另有熟行情的網民公道地稱「過年嚟講$20咁大袋，算係咁」、「要錢唔要貨~」，有人更加直言「抵」。

網民：做生意肯花心思

對於這個綠色「福袋」的概念，網民似乎相當受落，形容是「福菜」，大讚「夠創意」、「It's funny（有趣）」、「實用主義😆」、「有創意👍🏻」、「有新意」、「素食者福袋」、「做生意肯花心思都係好事嚟嘅」。

有網民更加興奮地笑言「盲盒抽聽日夜晚煮乜，幾好玩」。不過，這個「福袋」以透明膠袋包裝，可不是「盲盒」，於是有人調侃「依家個福袋透明度好高👍🏻」、「透明嘅福袋」，質疑「望到入面嘅嘢算唔算福袋~」。

資料來源：zoe._.sy＠Threads

