今年又無大年三十 2025年起連續5年失蹤 天文台以4個字總結「怪事」 ｜Juicy叮

送蛇迎馬，看看農曆日曆，2026年又無「大年三十」，農曆除夕是年廿九 ，正日團年飯都落在這天。年三十到底去咗邊度？香港天文台舊事重提，指年三十早於去年（2025年）起便將一口氣消失5年，要到2030年才重新出現，並以4個字總結整件「怪事」。詳情見下圖及下文：

今年又無大年三十 2025年起連續5年失蹤 天文台以4個字總結「怪事」逐張睇↓↓↓↓

天文台：真相永遠只有一個

香港天文台早前在社交平台facebook專頁以「消失的年三十㊙️」為題，上載《氣象冷知識》短片發帖，拆解年三十在這5年的失蹤之謎。帖文中，天文台表示「咩話？！由2025開始連續5年都無年三十？！咁除夕團年飯咪要『提早』食🍚？年三十到底去咗邊度？」。

天文台續指，「真相永遠只有一個🕵️！年偵探SUN男為你拆解年三十失蹤之謎🔍！#氣象冷知識 #連續5年沒有年三十 #臘月 #農曆 #誰偷走了年三十」。

去年播出的第470集《氣象冷知識》短片，詳細引述農曆農法，講解為何2025至2029年都沒有年三十，並以「連番巧合」4字來總結事件，詳情見下圖↓↓↓↓

以上為香港天文台《氣象冷知識》短片截圖

公曆與農曆對照表：https://www.hko.gov.hk/tc/gts/time/conversion.htm

天文台網頁截圖

天文台網頁截圖

天文講解農曆曆法：https://www.hko.gov.hk/tc/gts/time/lunarcal.htm

天文台網頁截圖

資料來源：香港天文台 HKO＠facebook

相關閱讀：

團年飯驚見7個餸如「解穢酒」！港男疑酒樓犯禁忌 網民激辯反揭驚人結局

港媽攜女年廿九食「天上團年飯」嬲爆 飛機餐咁安排被斥「大吉利是」