港鐵鑽石山站大叔夾車門 神力「排雲掌」勁力撐開 後續發展網民始料不及｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：15:46 2026-02-15 HKT
發佈時間：15:46 2026-02-15 HKT

一名大叔在港鐵鑽石山站懷疑心急衝門失敗，手部被車門夾個正著著，但卻無視危險，在千鈞一發之際使出「排雲掌」勁力撐開，最終車門重新開啟，成功上車，但後續發展卻令網民始料不及。詳情見下圖及下文：

港鐵鑽石山站大叔夾車門 神力「排雲掌」勁力撐開 後續發展網民始料不及逐張睇↓↓↓↓

樓主：真係骨格精奇

樓主昨日（14日）在社交平台Threads上載短片發帖，留言指「阿伯你真係骨格精奇」。短片在車內拍攝，清楚見到大叔手部在車廂內細致的活動情況，以及車門重新開啟後，大叔咬實牙關上車的前後場面。

網民學著樓主的幽默，笑言大叔「學過如來神掌又話過你知咩」、「曠世武俠奇才」、「摩西開紅海」、「終於見到排雲掌」、「阿伯表演人手開花呀」。

網民：好易整傷手尾長

有人則估計大叔「明顯慣犯，手勢純熟」，好心提醒「一把年紀，好易整傷，手尾長」。還是有人心水清，反問「到底，點解，香港啲地鐵要咁敏感，夾到少少嘢就識開返門」、「阿伯以為度門開返係因為靠佢對手撐開？」。

「東京散步」攞尾彩

還有細心的網民留意到片中叫人始料不及的結局，在大叔辛辛苦苦上車之後，一名穿「東京散步」T恤的男子執死雞施施然上車——

•「最大得益者係東京散步」、
•「『東京散步』多謝阿叔的神功  」、
•「好一個東京散步😂，冷手執個熱煎堆」、
•「使乜咁急呀🤨人地『散步』都入到，比東京散步攞尾彩！」。

網民：想一腳伸返佢出去

有網民則不滿大叔的衝門行為，直斥「😂黐線有無咁趕啫，下一架唔得嘅？」、「見到呢啲真係想一腳伸返佢出去」、「下一班幾分鐘啫」，並正經地建議「阿叔阻礙列車運作，告佢啦」。

根據《香港鐵路附例》第9(2)條，「任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門」，違著可被判罰款2000元。

資料來源：angus_10411＠Threads

相關閱讀：

大媽港鐵衝門外賣被夾半天吊 疑似事主最終畫面曝光 目擊者：成車人笑到ＸＸ

兩長者搭港鐵衝門被夾片瘋傳 甩脫發火怒踢車門後續畫面曝光 結局令人意外

落馬洲站小妹妹上唔切車 獨留月台驚到扎扎跳 網民狂轟家長一嚇人舉動

 

