Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

搭巴士霸位擺蝴蝶蘭 港男6個字暴露極自私想法 氣炸乘客：唔阻你盆花休息｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:20 2026-02-15 HKT
發佈時間：13:20 2026-02-15 HKT

歲晚買年花，希望新年花開富貴。一名港男帶同嬌嫩的蝴蝶蘭搭巴士，矜貴地替蘭花霸位坐下。期間，港男在車上自爆6個字，有意無意間曝光了心底的極自私想法。同車敢怒不敢言的乘客唯有「唔阻你盆花休息」。詳情見下圖及下文：

搭巴士霸位擺蝴蝶蘭 港男6個字暴露極自私想法 氣炸乘客：唔阻你盆花休息逐張睇↓↓↓↓

樓主：唔阻你盆花休息

樓主昨天（14日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「優質公民😂，女仕嘅朋友開聲叫佢拎開盆花，位男仕話有人開聲先算，連隔離位婆婆都擰晒頭🙂‍↔️🙂‍↔️，年輕人我仲有腳力企下，唔阻你盆花休息了🙏🏻」。相中見到坐於四人對頭位的港男，附近座位放滿未知物主的背囊和滿載的環保袋。

網民：講句唔該之後照坐

樓主並在回應欄補充「位男仕話有人開聲先算，即係都冇打算會郁」、「我喺車尾啊，太多人出唔到去🤣（同車長講）」。回應的網民都看不過眼，批評港男「佢包咗個4人位😑」。有人奇怪「冇人夠膽即刻開聲，唔該攞開你啲雜物我要坐，麻煩你啊唔該」。

有網民則直言「咁Ｘ串俾我就一嘢掃落地」、「講句唔該，之後照坐。座位要嚟坐唔係俾佢哋咁擺嘢」，並期待「呢啲情況真係好想有個窮凶極惡嘅阿叔上車，坐喺佢哋隔離！」。

資料來源：roniiitc＠Threads

相關閱讀：

屯門婆婆搭巴士「奇物」霸位勁屈機 網民反應劇烈：呢個直頭「生化武器」！

粉嶺男電腦櫈霸巴士輪椅位 身旁擺兩件誇張家具 網民眼火爆：擺明係傢俬啦

生人霸死地！東鐵大叔背包放位拒讓座婆婆 反拍制止乘客：「你動我包試試！」最後下場曝光

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
22小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
14小時前
新皇崗口岸傳七·一啟用慶回歸。小紅書@安安 Anna/豆豆愛抹茶
新皇崗口岸︱傳七·一啟用慶回歸 內地社媒現倒數照片
即時中國
4小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
2小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
18小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
2026-02-14 13:00 HKT
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
投資理財
7小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
18小時前
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
影視圈
20小時前
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
影視圈
16小時前