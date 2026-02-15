搭巴士霸位擺蝴蝶蘭 港男6個字暴露極自私想法 氣炸乘客：唔阻你盆花休息｜Juicy叮

歲晚買年花，希望新年花開富貴。一名港男帶同嬌嫩的蝴蝶蘭搭巴士，矜貴地替蘭花霸位坐下。期間，港男在車上自爆6個字，有意無意間曝光了心底的極自私想法。同車敢怒不敢言的乘客唯有「唔阻你盆花休息」。詳情見下圖及下文：

搭巴士霸位擺蝴蝶蘭 港男6個字暴露極自私想法 氣炸乘客：唔阻你盆花休息逐張睇↓↓↓↓

樓主：唔阻你盆花休息

樓主昨天（14日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「優質公民😂，女仕嘅朋友開聲叫佢拎開盆花，位男仕話有人開聲先算，連隔離位婆婆都擰晒頭🙂‍↔️🙂‍↔️，年輕人我仲有腳力企下，唔阻你盆花休息了🙏🏻」。相中見到坐於四人對頭位的港男，附近座位放滿未知物主的背囊和滿載的環保袋。

網民：講句唔該之後照坐

樓主並在回應欄補充「位男仕話有人開聲先算，即係都冇打算會郁」、「我喺車尾啊，太多人出唔到去🤣（同車長講）」。回應的網民都看不過眼，批評港男「佢包咗個4人位😑」。有人奇怪「冇人夠膽即刻開聲，唔該攞開你啲雜物我要坐，麻煩你啊唔該」。

有網民則直言「咁Ｘ串俾我就一嘢掃落地」、「講句唔該，之後照坐。座位要嚟坐唔係俾佢哋咁擺嘢」，並期待「呢啲情況真係好想有個窮凶極惡嘅阿叔上車，坐喺佢哋隔離！」。

