花市版《尋秦記》 「寡人」踏神器維園出巡 喇叭侍從威風隨行 網民尋項少龍｜Juicy叮

一群在維園年宵市場開檔的青年為宣傳攤位，大玩花市版《尋秦記》，安排「寡人」穿越，踏著神器在場內巡遊。為顯氣派，更加安排喇叭侍從威風隨行，沿途大播《天命最高》，實行自帶背景音樂。網民見到「寡人」後雖然「笑左」，但還是情牽男主角，尋找項少龍蹤影。詳情見下圖及下文：

花市版《尋秦記》 「寡人」踏神器維園出巡 喇叭侍從威風隨行 網民尋項少龍逐張睇↓↓↓↓

樓主：寡人笑X左

樓主前日（13日）在社交平台Threads以「年宵」為題上載短片發帖，地標「維園年宵市場」，留言指「寡人笑X左」。帖文獲剛好同場的網民附和，上載另一角度拍攝的短片。

片中一臉正經的「寡人」神氣地騎著吹氣駿馬，踏在板車上由穿時裝制服的攤位工作人員拉動而行。

「寡人」左右各有一名綠衣隨從，身後還有一位喇叭侍從，沿途推著播放《天命最高》的揚聲器緊貼而行；片中還見到綠衣隨從大喊「駅急大行動，我哋喺嗰度等你哋呀」。

網民：想去參見大王

網民大讚宣傳創意爆燈，指「好正！🤣」、「呢個正呀喂😹😹」、「學生，應該支持下😆」、「😂😂😂😂 好搞笑」，還有人興致勃勃稱「本來唔想去，依家想出去參見大王了」。

「寡人」的打扮觸目外，其隨身物品也吸睛，細心的網民留意到「師傅架板車好搖曳」、「有埋喇叭侍從，自帶BGM（Background Music，背景音樂）係勁嘅」、「隨身BGM」。

還是有人情牽正版《尋秦記》的男主角，查問「項少龍去咗邊呀！」、「項少龍呢？😂」、「我聽到（片內）有人問！我都想問😆項少龍去咗邊呀！」。

資料來源：acggjai＠Threads

