女子馬鞍山商場擲筊求指點迷津 突遇人生交叉點 網民眼花以為就地大解｜Juicy叮

馬鞍山一名女子行商場期間，懷疑突然遇上人生交叉點，緊急在垃圾桶旁即場擲筊問事，祈求指點迷津。這罕見一幕被路人拍下，引起網民關注，有人眼花花以為女子就地大解。詳情見下圖及下文：

樓主：喺商場擲聖杯係咩玩法？

樓主早前在社交平台Threads上載相片及短片發帖，留言指「喺商場擲聖杯係咩玩法？🤔」。

直接把商場變身廟宇的女子把帶同的手推車放身旁，無視人來人往，蹲在路旁埋首擲筊。網民對其舉動相當好奇，有人更眼花花以這名蹲著的女子正就地大解，坦言「以為佢屙屎...」。

網民：一定有嘢諗唔通

另有人肯定這名女子「一定有嘢諗唔通」、「夠晒聽天由命嘅感覺😂」。有人則具體地笑言可能在問「買嘢？定唔好買嘢 ？😂🤣」、「買／不買」、「問下邊度買嘢好」、「問大神買邊間鋪好」、「選擇困難症，求解答」。

有網民甚至調侃「行每一步都要問一問先，咪行叉踏錯」；以及在垃圾桶旁擲筊，很有可能在查問「垃圾分類，++ 一般癈物，- - 紙張」。

因應有人指「睇吓直行定轉灣😂」、「👈🏻向左走定向右走👉🏻」，有網民正經地提到「唔識路咪問吓神囉，以前冇GPS（「全球定位系統」）個個都係咁，叫做仙人指路，有咗Google maps（谷哥地圖）之後越來越少人咁做」。還是有人認為這做法「好過用花瓣，起碼唔會周地垃圾😂」。

擲筊3種結果

根據華人廟宇委員會的介紹，擲杯問事時，「雙手合攏筊杯於胸前，虔誠向神明說明事由後，擲筊於地面。擲筊的3種結果，其實蘊含著神明的回應」——

•聖杯（一凸一平）：代表「是」，神明同意你的提問或請求。

•陰杯（兩片凸面）：代表「否」，神明不同意。

•笑杯（兩片平面）：答案未明確，神明表示你的問題不清。

