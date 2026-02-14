情人節荔枝角垃圾桶收花 網民偵探上身：花內有戒指？ 「戀愛專家」拆解最現實棄花理由｜Juicy叮

情人節氣氛浪漫，連荔枝角一垃圾桶也「收花」，親身感受被愛意包圍。具偵探頭腦的網民提醒，「之後個花入面有戒指之類嘅嘢」；另有人化身 「戀愛專家」，拆解多個既現實又殘酷的情人節棄花理由。詳情見下圖及下文：

情人節荔枝角垃圾桶收花 網民偵探上身：花內有戒指？ 「戀愛專家」拆解最現實棄花理由逐張睇↓↓↓↓

樓主：悲傷的故事

樓主日前在社交平台Threads以「情人節」為題上載相片發帖，留言指「每年臨近情人節都會見到一些悲傷的故事。今年第一單…spotted in（地點位於）荔枝角。一齊update（更新）下各區實況」。

相中的大束紅玫瑰寂寞地被擱於垃圾桶頂，在膠袋包裹下，其中一支更散落在花束外，倍添落寞。

網民：個垃圾桶都有拍拖咩

被棄置的愛情不但令人唏噓，更惹來一群疑似單身的網民顧影自憐，留言感慨「垃圾桶都有花收」、「個垃圾桶都有拍拖咩」、「連垃圾桶都有花收，我呢？」、「換個角度睇，就唔會悲傷： 垃圾桶今年終於收到花了。🤣🤣🤣」。

網民折解棄花理由

有網民則「戀愛專家」上身，細心拆解多個既現實又最殘酷的棄花理由：

•又係出軌女；

•我估係女性放低；

•偷食點會攞返屋企？；

•怕醜男送俾清潔阿姐；

•小三送，唔帶得返屋企 🤡；

•禮物已收，花係曬命道具，用完即棄；

•又咁講，被送花者可能根本唔鍾意收花；

•咁多個男人一齊送花，唔夠手拎返屋企啫；

•到正日垃圾桶有好多花，因為啲女要趕下場；

•女：下次折現啦，拎咁大紮花返屋企你想我家變咩；

•唔悲傷呀，同阿二去完街，同正印同居，點拎返屋企呢，收過就算咯；

•有兩個可能性，一係女人嫌棄男人滿足唔夠，一係男人瞞住女人有第二條女。😆；

•如果係男仔因為食檸檬掉嘅， 我覺得好浪費，女仔唔要不如攞返去送俾阿媽啦， 阿媽值得你對佢好；

•試過唔只一次咁做，其實心裏面戥送花人肉痛亦好心痛紥花，不過真係唔想人誤會，亦唔想男朋友唔開心。

網民：玫瑰共享

有網民則看到這大束花的價值，有人指值「幾舊水」，有人更加提醒「尋找下花裏面有無首飾同手機個啲嘢」、「之後個花入面有戒指之類嘅嘢」。

有網民則笑言這是「玫瑰共享，麻煩其他師兄用完放垃圾桶俾其他人用😀」，並「建議擺垃圾桶旁邊，下一家回收再用都乾淨啲 （花是無辜的）」。

資料來源：fadip_florist_hk＠Threads

