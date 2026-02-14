送公屋戶賀年禮物 房署大派利是封 款式居民有話事權？ 網民晒冷戰利品｜Juicy叮

新春將至，房署給公屋戶送上賀年心意，最多居民收到利是封，其次是揮春或年曆。就利是封款式，居民甚至預先有話事權，網民收禮後興高采烈地曬出各自的戰利品。其中，秀茂坪安達邨的萬事如意Q版款式最受歡迎。詳情見下圖及下文：

送公屋戶賀年禮物 房署大派利是封 款式居民有話事權？ 各屋邨戰利品晒冷逐張睇↓↓↓↓

樓主多謝房署

樓主早前在社交平台「公屋討論區 - 香港facebook群組」上載利是封相片發帖「多謝房署 🧧🧧🧧🙇 🙏 😆」。

相中見到房署把款式可愛的利是封入到信箱，給安達邨居民送上賀年禮物。網民相當欣賞這份心意，大讚「好靚」、「咁靚嘅」，另有公屋居民表示「我哋都有，但你哋（安達邨）個得意啲！👍」。

樓主也讚「係...挺好…好...的🤣😂」、「 我今早出門拎咗🧧好靚呀😍」另有街坊附和「打開信箱見到好意外，今年利是封設計好得意」。

網民：年年都會派發利是封

有熟知門路的網民則回應「年年都會派發利是封🧧」、「一早派咗」、「每年都有」，於是各自曬出不同屋邨的不同款式——

有住戶則物盡其用地表示「有派，不過我已經買咗啲好靚嘅，所以我無要，放咗喺信箱下邊嗰格俾其他人」、「無要，俾咗保安」。

房署：加強居民歸屬感

房屋署回覆《星島頭條》查詢時表示，房委會每年均會因應屋邨的規模大小，提供撥款，主動於屋邨內舉辦社區建設活動和籌備節慶活動（例如為居民採購月曆、利是封、節日裝飾等），從而以促進睦鄰精神，並加強居民對屋邨的歸屬感。

為鼓勵居民積極參與屋邨事務及表達意見，各屋邨辦事處會以問卷形式收集居民的意見，決定該年度的活動及節慶安排。



以上述有關安達邨的帖文為例，署方指出，屋邨辦事處主動於去年4月透過問卷向居民收集有關運用屋邨撥款的意見，並於去年12月讓居民參與揀選利是封款式，遂於今年2月將利是封派發予居民，深受居民歡迎。

提升居民幸福感

署方續稱，房委會轄下197條公共屋邨中，有180條屋邨今年有向居民派發利是封，亦同樣有向居民收集意見，所以款式會各有不同。至於其餘17條屋邨，除了兩條剛落成屋邨大部分居民仍然在裝修或安排入伙階段，其餘15條屋邨雖然沒派發利是封，但仍有按居民意見印製其他新春年飾包括揮春或年曆。

署方表明，會繼續與居民保持溝通，主動在屋邨舉辦不同活動，提升居民的幸福感。

資料來源：WaiWai Heung ＠公屋討論區 - 香港facebook群組

