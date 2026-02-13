大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮

金價早輪狂升猛漲，人人見金開眼。西營盤街頭日前有大批999.9千足純金「金條」隨地擺，網民見獵心喜，不避嫌地公開尋金地點。詳情見下圖及下文：

大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點逐張睇↓↓↓↓

樓主：金價升多咗人入貨

樓主昨日（12日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「金價升咗，多咗人入貨☺️」。

相中見到寫有「千足純金金條純足999.9」的紙箱堆在行人路手推車旁，目測同款包裝的紙箱約有20個，規格是56 X 26 X 53cm。

網民的目光都被「金條」兩個字吸引過來，不過細看箱身還印有「400盒裝」、「A」和「Made in China」字樣，便隱隱感覺到盒內盛載的並非「金條」這般簡單。

尋金地點：雀仔橋下面

對於這批被「周街擺」的「金條」，有眼利的網民認出「金礦」位於西營盤「雀仔橋下面」。

由於現場「隔籬一排紙紮舖，你話呢」，於是有網民認為這批金條實屬「A貨」，是「冥通金庫認證」或「冥通金舖😂，風刀吹得起。😂」的物品，並笑言「咁樣放喺街都無人拎，你話香港治安幾好，真係路不拾遺」、「咁Ｘ明目張膽🤣搵鬼偷咩」。

有人更加直言，這批「冥通金條」「唔係而家用嘅🤣」，是「要來燒」及「應該燒得著🔥」。

資料來源：buddha.ppy＠Threads

相關閱讀：

橋咀島涼亭遺金戒指 內側刻有這幾個字 網民：九成九背後有故事

一Po見人性？港女FB派「金蛇」引瘋搶 網民爭崩頭花式曬溫情 最後贏家竟是...