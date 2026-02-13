Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:18 2026-02-13 HKT
發佈時間：13:18 2026-02-13 HKT

網上流傳一段長髮女在天星碼頭一斜路，像玩瀡滑梯般跣倒的短片，當中的途人冷眼袖手旁觀，掂行掂過似乎無人伸出援手扶起。精明眼的網民因為一理由，從中看透了人情冷暖。詳情見下圖及下文：

長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖逐張睇↓↓↓↓

手袋物品仙女散花

樓主今日（13日）凌晨在社交平台Threads上載短片發帖。片中穿牛仔褲的長髮女懷疑在斜路上絆倒，連人帶袋如反身玩瀡滑梯般，迎面撲向地上。應聲落地一刻，手袋內的物品如仙女散花般四散地上，短片還錄到「嘩」的一聲。

路人「Ｕ」字型避開

事發前後，長髮女身旁均有不少路人經過，但卻無人伸出援手扶起，有人甚至以「Ｕ」字型避開，懶理其慘況。

狼狽一仆一碌的長髮女在無人幫忙下，手撐地上反身坐定，定一定神後準備站起，一副可憐兮兮的樣子。有網民也認同「呢下仆得幾金」、「唔跌落海算佢大命🤣🤣🤣」，估計事件起因可能是「掛住睇電話呀喇！」。

網民：小心碰瓷

對於路人的冷漠，有網民表示理解，提醒「小心碰瓷」、「今時今日，想幫都有心冇力，分分鐘原告變被告」，並指「除多問吓佢有冇事，使唔使搵職員幫手，扶佢真係唔敢，整親就奶嘢」、「扶咗可能會話你：多謝扶佢、抽水、偷嘢、推跌佢，所以唔扶好處多過扶🤷🏻‍♂️」。

始終還是有好心人稱「好慘，幫手睇睇位女士扶佢起身都好呀」、「就算真係唔扶，都起碼幫佢執返啲嘢啊」、「好心幫人執返啲嘢啦」。

網民好奇：點解會拍到呢一刻

雖然短片顯示無人幫忙，但有網民細看影片後指出，「最尾有個女人幫佢，只係cut（剪）咗佢」，估計事主跌倒後應獲協助。

另有不少網民好奇「咁都影到嗰一刻好利害喎」、「點解會拍到呢一刻咁勁」、「點解咁啱會有人影住？」、「點解你會影人落船？」，於是有人估計，可能是「擺拍定AI（人功智能）？」、「段片咁AI嘅😂」。

資料來源：nepenthe1088＠Threads

