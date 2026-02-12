將軍澳落「漂白水雨」？ 黑衫褲慘添芝麻紋 倒霉路人大爆中招位置 網民促緝兇賠錢｜Juicy叮

有路人行經將軍澳住宅區時，懷疑遇上一場「漂白水雨」，身穿的黑衫黑褲慘遭「雨水」漂白，年底遇上一場無妄之災，在盛怒下大爆中招位置 。有網民看不過眼，建議苦主「搵原兇！賠錢！」。詳情見下圖及下文：

樓主：有落毛毛雨感覺

匿名的樓主昨日（11日）在社交平台facebook群組「將軍澳主場」上載相片發帖大呻黑仔遭遇，留言指「今日（11日）傍晚5點幾經過天晉II外圍行人路（寶盈對面）突然聞到好大陣漂白水味而且有落毛毛雨感覺」。

樓主續指，「急步行過就已經發現黑色衫褲都有橙啡色點點，上網check（查）真係漂白水造成嘅效果。😡」，接著補充「嗰度咁多人行又多小朋友學生，咁噴漂白水清潔好危險喎！」。

相中見到樓主的黑色衣物，出現大量一點點淡色狀似芝麻的花紋，花紋散落的軌跡與雨落相似。

網民：鞋底都揦穿

網民都驚訝這場疑似「漂白水毛毛雨」的威力，指「咁都得🥶」，甚至指漂白水威力強勁，有機會把「鞋底都揦穿」。於是有看不過眼的人建議樓主「搵原兇！賠錢！」。

衛生署衛生防護中心有資料教導市民「正確使用漂白水」，當中提到「漂白水是一種強而有效的消毒劑，其主要成分是次氯酸鈉 (Sodium hypochlorite)，能使微生物的蛋白質變質，有效殺滅細菌、真菌及病毒。家用漂白水價錢廉宜，功效快速，因此，市民可使用稀釋的家用漂白水來消毒環境。

使用漂白水4大注意事項

但防護中心提醒，「使用漂白水時應小心處理，因為漂白水對黏膜、皮膚及呼吸道具刺激性，遇熱和光會分解，亦容易與化學品產生化學反應。不當使用漂白水會影響其消毒功能及令使用者受傷。過量使用漂白水會污染環境和破壞生態平衡」。

防護中心還提到「使用漂白水的4大注意事項」：

甲、 避免用於金屬、羊毛、尼龍、絲綢、染色布料及油漆表面。

乙、 避免接觸眼睛。如漂白水濺入眼睛，須立即以清水沖洗最少15分鐘和向醫生求診。

丙、 不要與其他家用清潔劑一併使用，以免降低其消毒效能及產生危險的化學作用。例如：當漂白水與酸性清潔劑（如潔廁劑），便會產生有毒氣體，可能造成意外，令身體受傷。如有需要，應先用清潔劑與清水清洗乾淨，再用漂白水消毒。

丁、 未經稀釋的漂白水在陽光下會釋出有毒氣體，所以應儲存於陰涼、有遮蔽及兒童接觸不到的地方。

戊、 次氯酸鈉會隨著時間而分解。為確保其消毒效能，應購買近期製造的漂白水和避免過量儲存。

己、 為達致有效消毒，經稀釋的漂白水應該在準備後24 小時內使用。因存放時間越長，分解量越多。

庚、 有機物質會令漂白水失去活躍性；在使用漂白水作消毒前應先清潔表面上的有機物質。

參考資料：衛生署衛生防護中心「漂白水的使用」

資料來源：facebook將軍澳主場

