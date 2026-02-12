申請「天倫樂調遷」4個月後極速配房 母親大屋搬細屋與粉嶺女兒同邨同座 網民：快得咁緊要｜Juicy叮

有公屋戶去年10月申請「天倫樂調遷計畫」，4個月後即本月初便獲配房，大屋搬細屋，與居粉嶺公屋的女兒同邨同座，方便照應。網民恭喜「團圓」之餘，也驚嘆配房速度「快得咁緊要」。詳情見下圖及下文：

申請「天倫樂調遷」4個月後極速配房 母親大屋搬細屋與粉嶺女兒同邨同座逐張睇↓↓↓↓

樓主：媽媽舊年10月申請天倫樂

樓主前日（10日）在社交平台facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖報喜，留言指「我媽媽舊年10月申請天倫樂，上星期收信派咗去我個屋苑😆」。

綜合樓主慷慨回覆網民留言的內容，樓主現居不近車站的粉嶺公屋，母親獲調到她居住的屋邨並且是同一座樓。

樓主母親原居於4-5人單位

樓主並透露，母親原居於4-5人的單位，但「走下一個走下又一個」，單位只剩母親人一居住。在回應網民「咁快😳快得咁緊要」、「點解可以咁快嘅」的提問時，樓主指「申請嗰時，已經有條文寫明 ，會2月收到配房信」，並估計「可能我條邨咁啱有單位空置咗」。

樓主：拎咗鎖匙啦

另有知情的網民回應派屋速度時稱「原本住緊公屋，只是調遷，所以申請限期內批。唔係排公屋」，樓主和應稱「係呀！全對，我媽仲要1個人住4-5人單位」 ，並於昨日（11日）補充「拎咗鎖匙啦」的最新消息。

網民：新春大禮

對於樓主的「天倫樂」喜訊，網民都替其高興熱烈祝賀，指「可喜可賀」、「恭喜」、「無敵」、「恭喜晒🎉天倫樂通常都會安排係附近方便互相照顧」、「咁真係天倫樂」、「很好母女可多聯繫感情」，有人更加形容是「新春大禮」。

天倫樂調遷計劃

根據房署資料，「天倫樂調遷計劃」「提供調遷機會給公屋租戶遷往其年長父母或年青一代現居的屋邨以便互相照顧（若受房屋資源所限，則可能獲編配鄰近而有合適空置單位的屋邨）。凡居於公屋的年長父母可提名一名兒女/兒女配偶申請是次調遷計劃，而年青一代家庭則可提名其父母/外父母申請調遷」。詳情見這網頁：https://www.housingauthority.gov.hk/tc/public-housing/tenancy-matters/transfer/harmonious-families-transfer-exercise/index.html

資料來源：Joyce Cheng＠facebook公屋討論區 - 香港facebook群組

相關閱讀：

三派牛頭角公屋與母親同邨同棟 幸運兒自爆向房署解釋要「照顧老人家」過程

排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住

港男轉公屋快隊申「長者屋」 住7個月後因一事勁後悔：「好多煩瑣事！」