998歲先有免費火化？火葬預約突現離奇收費表 網民：要北宋出世先得！｜Juicy叮

有殯儀界從業員指昨日（10日）於食環署火葬預約系統，突發現一個離奇收費表，竟揭示要享有免費服務，市民可能需要有「998歲或以上」，該從業員不禁驚嘆「香港生存的確唔容易」，帖文掀起網民熱議。

998歲先有免費火化？火葬預約突現離奇收費表 網民：要北宋出世先得↓↓↓↓

有從事殯儀服務業的網民，昨日（10日）於社交平台上載了一張食環署網上預訂火葬服務系統的頁面截圖，當中「火葬費用」一欄清晰列明，「12至997歲」收費為港幣1,220元，而「998歲或以上」的收費竟是「0元」。

樓主對此收費表感驚訝，他在帖文中寫道：「香港生存的確唔容易，原來要活到998歲，市民先可以享有免費火化服務。」

998歲或以上「0元」？

帖文引發熱烈迴響，不少網民質疑門檻「太高」，笑稱：「998年前係北宋，你搵個1027年出世，依家仲在生嘅人俾我睇下。」「北宋仁宗天聖年間出世，咁即係包公果個年代......」

有網民聯想至神話及影視作品，直呼「cls998歲，吸血殭屍定外星人」、「聖經入面最長壽都係969歲，差少少」，甚至連《我和殭屍有個約會》的況天佑、《鬼滅之刃》的「上弦」、《千年女王》的芙莉蓮等經典角色都被點名，認為只有他們才有資格享用此「福利」。

網民：戥997歲嗰啲先人唔抵

面對這超離奇的免費條款，網民發揮黑色幽默，有人替「差一年」的先人感到不值：「我戥997歲嗰啲先人唔抵，捱咗997年仲爭一年可以免費，點知捱唔到。」

作為殯儀業人士，樓主亦與網民幽默互動，攜測何以會突然出現這超離奇畫面，當有人問為何會這樣設定時，樓主以「9 set」幽默回覆，又有人猜測「定規條個嗰人，係咪打多左個9字唔知」，樓主則以一句「咁就唔9知」巧妙回應。

樓主：系統已更正

至於這項「千年優惠」究竟是真是假？樓主在回覆中證實，截圖是其同事無意中在網頁上發現，但「今朝（10日）佢哋已經改返」，意味著這很可能是一次手誤或系統出錯造成的烏龍事件，而當局已迅速修正。

來源：bonleung_＠Threads



