的士司機憑「竊聽內容」出MC題尋iPad失主 網民：以後唔敢喺的士講嘢 後續曝光...｜Juicy叮

有的士司機在車上執到一部iPad，為確保物歸原主，竟然憑驚人記憶力，將乘客在車上的對話內容，化成九條選擇題，在社交平台張貼「尋人啟事」，要求失主答啱問題先可以認領，帖文迅即成為熱話，網民紛紛大讚司機「大癲」、「好有諗頭」，笑稱簡直是「香港中學文憑試聆聽能力測試」。

的士司機憑「竊聽內容」出MC題尋iPad失主 網民：以後唔敢喺的士講嘢 後續曝光...↓↓↓↓

有的士司機在社交平台發文，他在帖文中上載了一張手持一部深綠色保護套iPad的相片，並寫道「執到ipad一部」，然後附上九條極刁鑽的選擇題，內容完全圍繞失主一行人在車上的對話，鉅細無遺，盡顯這位的士司機心思細密兼記憶力超群。

「DSE聆聽卷」級數！超狂九宮格考起失主

題目由基本資料入手，例如「乘客組合」、「銅鑼灣邊度上車」、「行咩路線去目的地」及「邊度落車」，難度逐漸升級，進入超深入的對話細節，包括「教琴朋友叫咩名」、「提及音樂術語」、「女乘客提及一個隊伍」以及「男乘客提及小時候喜歡的樂器」（詳細問題及正確答案，見上列圖輯）。

當中最令網民噴飯的，是選項極具創意，例如音樂術語一題，選項竟有「絕對音感」、「莫札特效應」等，司機笑稱是「Google提供」。另外，問及女乘客提及的隊伍時，選項出現「國家隊」、「關愛隊」等，司機幽默回應網民：「關愛隊就係做呢啲嘅」，如此「客製化」的問題，令網民佩服得五體投地，直言「就算唔係失主，答啱晒都抵送部ipad俾佢」、「唔做考評局真係浪費咗」。

網民化身考生瘋狂競猜 失主終現身...

帖文引發熱烈迴響，大量網民「挑機」競猜答案，整個留言區變成大型問答遊戲現場，不少人笑言：「以後坐的士唔敢講野」、「司機平時食幾多花生」，司機則風趣回應：「專心渣車，都會聽到聲。」有網民更形容司機是「被的士擔誤咗嘅音樂人」甚至是「正職做特務」。

在網絡力量的推動下，帖文成功觸及失主，不久後，樓主更新帖文，表示「已聯絡到真失主，謝謝各位，CLS。」失主本人其後更親自現身留言，感激司機及一眾網民，他寫道：「能夠返搵部iPad令我有失而復得既開心，但真係不得不讚揚呢位的士司機，當時我同我朋友都有一段時間，所以係的士上面係咁分享同討論，真係冇諗過咁樣反而成為咗司機搵返失主既方法，而且仲記得到談話內容既細節等等，小弟衷心感謝同佩服。」失主又感嘆「網絡既力量真係好大」，希望大家繼續多點愛與關心。

來源：sai_yyn＠Threads