搭港鐵講粗口被罰$5000？港女高調曬告票 被追問粗口內容「咁回應」｜Juicy叮

有女網民昨晚（9日）在社交平台高調曬在港鐵講粗口被罰款的告票，照片在網上瘋傳迅即成為熱話，女事主在帖文中寫道：「原來地鐵講粗言穢語罰款$5000」，大批網民嘖嘖稱奇，直言「大開眼界」「第一次見」。

港鐵發言人回覆《星島頭條》表示，相關記錄顯示，於1 月 23 日寶琳站職員在處理一宗乘客爭執時，曾向相關乘客發出了書面警告，即「違反香港鐵路附例通知書」。

發言人表示，就乘客說粗言穢語及作出其他相關滋擾的行為，港鐵附例第28H條列明了相關的規限。一般來説，港鐵人員如發現有乘客違反相關附例，會按現場實際情況，作出勸喻或警告，亦可在有需要時發出「擬檢控通知書」，個案之後會交由公司法律部門跟進。

有女網民昨日（ 9日）在社交平台發相發帖表示，在港鐵內講粗口被罰款，從樓主上載的相片可見，她收到一張由港鐵發出的「違反香港鐵路附例通知書」。

通知書上清晰列明，樓主違反港鐵附例第「28H」條，開告票的港鐵職員寫上「粗言穢語」四個大字。

１小時半時間差掀議

根據通知書資料，事發日期為「23/1/2026」（2026年1月23日），時間是下午1時45分，而職員發出通知書的時間則為下午3時14分，兩者相隔超過一個半小時，這段「時間差」迅即成為網民熱議焦點。

有網民推斷樓主當時的行為必定相當「出眾」：「普通站員冇權出告票，要站長先有權出，玩到人要call站長，站長由控制室行出嚟都要出告票比（畀）佢而佢又唔走，事發時間同出告票相差大半個鐘，佢當初應該係覺得自己好威咁Ｘ人老母Ｘ咗好耐。」有網民亦表示認同這個推論：「事發時間同出告票時間相差個半鐘， 中間事主不停Ｘ佢老母？」

雖然樓主在帖文中表示罰款為$5000，但通知書本身並未列明具體罰款金額，只作通知及記錄在案之用。此外，告票標明涉事乘客為「先生」，估計涉案者為樓主朋友，非樓主本人。

拋兩字回應粗口內容

事件在網上瘋傳後，樓主其後再發帖，似乎不滿自己的經歷成為別人的流量密碼，呼籲：「請大家不要偷圖 成為自己的貼文 肉酸，謝謝」。

究竟樓主是如何「犯案」？面對網民追問「你點講法講到俾人捉？」樓主只簡單回覆「ic」，惜字如金的態度更添事件的神秘感。

不少網民又認為事件不單純，猜測樓主必定是與職員發生爭執：「你鬧地鐵職員，個職員谷鬼氣緊係罰你」、「ＸＸ個職員咪用嚟砌Ｘ你囉」。

網民：第一次見

事件令不少網民恍然大悟，驚訝原來港鐵內講粗口會被罰款：「第一次見」，「啲人講粗口咁多年，我都係第一次見有人真係俾人罰」、「長知識了」，更有人笑稱這是「狠人証明書」。有手搖飲品店的小編開玩笑留言說：「睇嚟下一間舖我哋要開係地鐵站」，引來網民回應：「難飲到驚人講粗口？」

根據《香港鐵路附例》第28H條(1a)，任何人不得在鐵路處所使用「任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語」，違者最高可被罰款港幣$5,000元。有網民指出，收到告票後不繳交罰款並非上策，因為港鐵會向法庭申請刑事傳票，若缺席聆訊，法庭可頒下通緝令，後果可大可小。

來源：_iykol_＠Threads



