排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮

農曆新年將至，有女網民在社交平台興奮宣布，苦等19年後終於獲派理想公屋，更形容是最好的「新年禮物」，帖文掀起熱議，更揭示了輪候公屋背後的辛酸與「潛規則」。

有女網民在「公屋討論區」FB專頁發文，喜悅之情溢於言表：「19年终於等到1人單位，二派理想屋邨，祝各位都收到新年禮物啦」，她更附上一張房委會的「配房通知信」相片，從信件可見，樓主獲派的單位是位於長沙灣的元州邨元禧樓。

「頭獎盤」單位曝光 網民：好過中六合彩！

帖文引發大批網民留言「恭喜」，不少人更將這次成功上樓比喻為中頭獎，直呼「好過中六合彩！」、「簡直就是中了六合彩，恭喜」。

不少網民指元州邨一向被譽為公屋「頭獎盤」，對其地理位置讚不絕口，形容該處「交通超方便，又近街市，食肆有多」，有網民更指「元州邨地鐵站上蓋！！幸之不得」，羨慕之情溢於言表。

有心水清的網民直接提問單位面積：「請問有幾多尺？」，樓主亦大方回應「17.9」，即約193呎，樓主又透露單位是「一人單位仲係新樓」，並非與人共用廚廁的舊式設計，可謂錦上添花。

付19年青春 網民敬佩毅力

相對獲派的地點，樓主長達19年的等待更讓網民感到震驚，不少網民驚訝地指「1人點有咁快」，樓主本人亦親自回應「十九年仲話快」，短短數字道盡背後近廿載的辛酸，不少人感嘆「人生有幾多個19年」，對樓主的毅力表示敬佩。

同時有不少網民關注樓主在這19年間，如何能一直維持低收入而不超出資產審查的限制，有網民坦言佩服樓主「能夠保持住不超資既等待精神！難得！」「點做得到！」有網民指出不排除有申請者會在「check到條隊差唔多先辭職或控製入息」，甚至有人提出「uber...的士、任何私人教練」等方法。據房委會資料，1人公屋入息限額為每月$13,090，資產淨值限額為$291,000。

有輪候者亦留言嘆苦候公屋的辛酸，有人表示自己「二十一年一啲聲氣都冇」，有人揚言「申請咗25年都未有」。樓主亦化身「專家」與其他輪候者交流，當有網民表示自己51歲申請，相信60歲都未有機會時，樓主以半帶幽默的口吻回覆「65歲就差唔多有」。

來源：公屋討論區 - 香港facebook群組