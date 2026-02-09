「迷暈白撞黨」捲土重來？ 天后站外陌生人扮識 港男拒相認後大叔露怪異表情｜Juicy叮

一名港男前日（7日）在港鐵天后站外，被年約60歲的陌生大叔扮熟打招呼，表明唔識拒絕相認後，對方即變臉露出怪異表情。有網民擔心「迷暈白撞黨」有捲土重來之勢，並爆出在全港各區大量相類似的經歷。詳情見下圖及下文：

「迷暈白撞黨」捲土重來？ 天后站外陌生人扮識 港男拒相認後大叔露怪異表情逐張睇↓↓↓↓

樓主：突然像熟朋友打招呼

樓主前天在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「剛才有一個完全陌生的60歲男子，喺天后地鐵站隔離突然向我打招呼，像是熟朋友打招呼，我聽唔清楚佢叫我乜嘢 😆」。

樓主續指「最初我以為佢叫第二個，我望吓我後面，佢的確係叫我，跟住我同佢講話我唔識你喎唔好意思，跟住佢個表情先係關鍵，佢望住我係有一些惱怒😠的樣子，有無人話俾我聽呢個係咪詐騙？」。

網民料九成係騙子

回應的網民幾乎一面倒認為這是一場騙案，有人直言「九成係提子（提防騙子）」。提醒「嘩！小心啲呀，騙財」、「詐騙新手段、扮識」、「小心係以前嗰啲迷暈」、「最近聽到幾單白撞，有捲土重來之勢」。

有人則查問「這個貌似60歲的男人有沒有問你攞錢買水飲 ？這半年內已有幾個人在天后地鐵站外和中環IFC天橋上行來行去四圍問人要錢買水」。

網民曾遇上「變臉」騙子

另一名網民也曾遇上「變臉」騙子，稱「應該係。我以前遇過婆婆級騙子問我攞$20買粥食，我拒絕，佢即刻變臉，由可憐老婆婆樣變到面目猙獰樣想嚇我🥺➡️👺」。

在回應欄，不少人熱心分享自己或朋友遭遇的陌生人扮熟類似經歷，以印證樓主遇上詐騙的可能性：

•「（炮台山）堡壘街有班後生仔女用類似方法呃人，無端端扮熟」、

•「呢幾日葵芳都有，仲撩我吹水，問題係我已經3字頭，班人睇樣就知20+」、

•「我試過，扮熟問你借錢（但我完全沒印象認識）又話火燒咗屋企，又話好耐無食飯，我話陪你去餐廳食又話約咗人，當然我1蚊都無借，後來總覺得是騙子」、

•「我喺旺角有過類似經歷，不過係3個後生仔女（目測00後）。其中一個女仔無啦啦同我搭嗲（唔係街訪），我完全無印象佢係邊個。不過我當時戴住耳機無聽到佢講咩，但都幾肯定佢係同我講緊嘢（四目交投）。我覺得成件事好騎呢所以即刻拎轉面走咗。」、

•「依幾年起香港試過好幾次，一個或者一班人，我完全無印象嘅人喺條街，無啦啦同我打招呼話識我，啲語氣好似同我好熟咁。我當下呆咗，同佢或佢哋講你認錯人，但問題唔係一次半次，係間唔中都遇到咁情況，我覺得似係依幾年新詐騙手法，厲害在嗰啲人全部都講流利廣東話」、

•「以前在油麻地，見一包紥手踭的中年男子，望住我友人叫：事頭婆，乜你唔記得我呀？我是亞忠！我今天跌傷趕去看跌打忘記帶錢包，你可否借我200元？我友愕然低聲對我說：我好像沒有印象！ 我扯著她走，不理會他！當時也不知道是騙子否！過了數周，我一人在那裏再遇到他，又是包紥手踭，走來想重施故技，但走近．好像記起我，低低頭走到了！」。

醒目網民教應對妙法

面對陌生人的白撞搭訕，醒目的網民提供不少實用應對建議，包括「唔使理佢掂行掂過」、「唔識扮識，一律為詐騙」、「最好唔好啋佢，無反應最好！」、「唔理咩人叫我都好，唔識嘅一律盡量零眼神接觸，直行直過。應佢機都多餘」。

網民不排除係認錯人

不過，亦有網民不排除誤會的可能性，指「可能佢真係認錯人」、「認錯人」，並舉出自己的實例佐證：

「有一日我去買麵包，事頭婆一見我就叫出我嘅名，但我唔識佢。佢話佢係我幼稚園同學，又講咗我阿媽當時係幼稚園老師。大佬，我成20幾年未見過你，咁應該唔算面盲，係你眼力好得過份。事後我阿媽證實佢真係我同學」。

資料來源：fongkw3＠Threads

