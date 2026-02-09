紅磡公屋通告召喚真人 指名道姓叫「劉家榮」安靜？ 中文版見真章網民爆笑收場｜Juicy叮

位於紅磡的房協公屋家維邨，一張呼籲住戶保持環境安靜的通告，竟然召喚真人指名道姓地請「劉家榮」收聲？網民看真中文版後發現當中的蹺妙之處，結果爆笑收場。詳情見下圖及下文：

樓主：長知識

樓主日前在社交平台Threads以「食字」為題上載相片發出隱藏文字的防劇透帖文，留言指「心諗點解會出Notice（通告）指名道姓叫Ka Wing Lau安靜」。

劇透後見到後續，樓主開估「點知原來Lau = 樓，一直以為叫Estate（邨）／House（樓），又長知識」。

廣東話併音直譯

相中見到英文版通告的標題寫著「Ka Wing Lau Please Maintain Quiet」（Ka Wing Lau請保持安靜），當中的「Ka Wing Lau」，像英文姓氏放後的寫法。

而翻查房協網頁，家維邨英文名以廣東話併音直譯為「Ka Wai Chuen」，「家榮樓」也直譯作「Ka Wing Lau」。

網民爆笑：有幾嘈先會開名？

網民看過樓主帖文恍然大悟後也爆笑回應，指「有幾嘈先會開名？」、「睇嚟劉家榮真係好嘈要開名」、「我看了好幾次才反應過來」，並笑著勸籲「劉家榮請你靜啲👮🏻‍♂️」「靜啲啦劉家榮」、「住家榮樓嘅劉家榮😹」。

有網民譯了另一名字「劉嘉穎」，揚言「劉家榮表示：一定係我嘈？唔俾係劉嘉穎嘅咩？」。有網民更加形容這個是「Ka Wing Lau 圍爐Post（帖文）😂😂」、「全部Ka Wing Lau躺著也中槍」，有人甚至大方上載身份證截圖表明是「劉家榮」真身。

還是有人正經地指「其實香港好多“樓“嘅正式英文名稱會用Lau…唔好大驚小怪…」。

資料來源：justin_0926_＠Threads

