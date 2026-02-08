Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍城藍色馬路勁搶眼 城南道變城「藍」道？ 網民知內情原來與天空有關｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：15:46 2026-02-08 HKT
發佈時間：15:46 2026-02-08 HKT

九龍城城南道變城「藍」道，鋪設的藍色馬路勁搶眼，有市民路經現場被驚艷到，拍照上網查問「唔知係咪因為工程關係」，網民神通廣大知道事件內情，答案原來跟天空有關。詳情見下圖及下文：

九龍城藍色馬路勁搶眼 城南道變城「藍」道？ 網民知內情原來與天空有關逐張睇↓↓↓↓

樓主：路面油上全藍色

樓主日前在社交平台Threads以「散步日常」為題上載相片發帖，留言指「上星期經過九龍城城南道，唔知係咪因為工程關係，連路面都油上全藍色好靚」。

回應的網民也好奇，跟樓主同問，表示「幾特別」、「同工程有咩關係，有冇人知？」。另有網民也目睹這奇景，上載相片指「我今日行經都影低咗想上Threads問，結果碌到你已經問咗」；有人則還原時序，指「去食糖水泰國嘢見到，應該有幾星期了」。

網民：會唔會係整類似步行街

網民對藍色路面的用途充滿好奇。有人猜測「會唔會係整類似步行街嗰啲fd（朋友）？」，也有網民因應藍地，聯想到「攪臨時網球場」、「可以做網球場」、「籃球場咁」、「可以打籃球」、「好似籃球場」、「以為運動場跑道」、「🏃🏽‍♀️‍➡️🏃🏽‍♀️‍➡️🏃🏽‍♀️‍➡️ 件事好跑步徑喎 😂 跑友表示忍唔住係上面跑轉」。

有人更大玩食宇，把「城南道」與「城藍道」聯想起來，指「城藍道，所以油藍色」。還有人猜測可能「準備做特效？」、「拍戲？藍布？」。

網民知情：重建活化一部分

有知內情的網民則上載市區重建局網頁——「行政總監網誌」的截圖，指藍色馬路是「重建活化」的一部分，另有人建議「應該重建完先上藍色，仍然進行中嘅工程只會攪到污糟晒蝕晒」。

市建局於2022年5月啟動九龍城衙前圍道／賈炳達道發展計劃，跟據市建局的介紹，九龍城「龍城」區，會「以藍色的防滑鋼砂重鋪部分車路，以營造天空投射在地面的效果，重拾舊時居民仰望天空，目睹飛機滑過上空的回憶」。

有關「龍城」區的市建局「行政總監網誌」：

2024年5月19日
以多元化手法更新「龍城」區 冀成為全球「最型格社區」之一 擦亮「最佳旅遊地」招牌

2024年5月5日
市建局展開九龍城衙前圍道項目收購程序 為營運者提供回遷或過渡方案 保存地區特色

資料來源：comeonjames1＠Threads

相關閱讀：

新蒲崗廠廈天台離奇驚現無邊際巨型泳池？ 醒目網民解構一池蔚藍原因

