赤裸冷氣機裝窗外 將軍澳街坊傻眼 網民深明「真•分體式」用途｜Juicy叮

將軍澳一單位的冷氣機位外，放著一部黑漆漆東西，看真一點原來是裸身冷氣機。有街坊對這部赤裸冷氣機看傻了眼，網民卻反而深明「真•分體式」的用途。詳情見下圖及下文：

赤裸冷氣機裝窗外 將軍澳街坊傻眼 網民深明「真•分體式」用途逐張睇↓↓↓↓

樓主：鄰居部冷氣機爛到咁

樓主昨日（7日）在社交平台facebook群組「將軍澳主場」上載相片發帖，留言指「鄰居部冷氣機，爛到咁，都唔換，又或者拆咗都好，我覺得真係有啲危險，好彩佢有架抬住，如果靠兩條鋁角鐵扣住個殼，我諗早幾年已跌咗落街」。

沒有了機殼作外衣的赤裸冷氣機，內部零件外露，有網民與樓主同憂，指「冇個殼，唔知佢點固定。打風真係睇邊個唔好彩」、「告得，求其跌一嚿都死」，並估計可能因為「外牆爆過咸水醃到爛晒」。

網民：赤裸的秘密

對於這個激罕的冷氣機赤裸奇景，網民陰陰嘴笑說這是「裸機」、「赤裸的秘密」，且能「正，減輕負重」、「散熱一流」、「散熱快」、「咁先散熱呀你識條鐵咩」；更精警地形容是「分咗體嘅冷氣機」、「 真正嘅分體式😂」。

還有網民幽默地猜測，這部冷氣機的新功能是「裝置藝術」，又或是「方便斑鳩築巢啫」；有人則現實地估計「屋主睇唔到喎🤭🤔」、「屋主自己應該睇唔到」。

網民：用嚟塞住個窿

另有網民從實用角度出發，認為「仲用到，冷氣凍，點解要換？」；更有人直指這部「真•分體式」最實際的功能便是「堵塞洞口」，稱冷氣機殘骸可能被用來「用嚟塞住個窿啩」、「 我屋企兩部冷氣機壞咗都由佢塞住個窿，又唔漏水，咪唔理佢」。

有人則鼓勵樓主介入事件，建議「係咪同一層自己識嘅鄰居？你直接同人哋打招呼問下啦，怕尷尬就打去管理處」。

資料來源：Cheuk Wing Leung＠facebook將軍澳主場

相關閱讀：

冷氣機出風口咁樣安裝 單位離奇倒轉地球 網民睇真啲即時爆笑：益街坊

屋邨奇葩冷氣安裝法 窗口機離奇頂實隻窗閂唔埋 網民好眼力睇出有蹺妙

公屋走廊驚見飛天晾衫 網民看出連串怪事 奇葩冷氣水桶接水 長蛇陣抽油煙喉最嚇人