Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辣妹變身巨嬰坐男子大髀 巴士上層疊羅漢式共享座位 網民鬧爆：唔知醜｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:45 2026-02-08 HKT
發佈時間：10:45 2026-02-08 HKT

不准站立的巴士上層日前出現成年男女共享座位奇景，一名穿超緊身衣的辣妹，如巨嬰般一屁股坐上一名男子的大腿。如此「溫馨」又礙眼的疊羅漢式坐法，看得網民眼火爆，力斥「唔知醜」、「畫面好核突🤮」。詳情見下圖及下文：

辣妹變身巨嬰坐男子大髀 巴士上層疊羅漢式共享座位逐張睇↓↓↓↓

樓主：佢老公拉佢一齊坐低

樓主日前在社交平台Threads以「巴士唔比晾腳」為題上載相片發帖公審，留言指「本身個女人仲要企喺到，見到有人落車佢老公先拉佢一齊坐低」。

相中見到兩人坐於上巴士上層樓梯位後排近走廊的座位，女子坐著時不忘緊握扶手，男子的左手看似不經意地擱於女子大腿近盤骨的位置上；而兩人身旁的窗口位，則坐有一位戴鴨舌帽的大叔。

網民：失傳已久嘅疊羅漢？

由於舉動難看且不雅，網民齊聲大鬧「唔知醜」、「核突男女何其醜」、「畫面好核突🤮」、「無邊界、不尷尬、不知醜……無儀態…」、「嘔心」。

另有人反嘲「唔通呢個就係失傳已久嘅疊羅漢？」、「人肉安全帶唔好咩？🤭」、「🤣🤣🤣荒謬到笑」。

網民：西鐵見過同款大嬸阿叔

安全是乘客首要考慮，有網民直指「咁逼嘅😂」、「佢咁樣，重剎向前跌咗落去樓梯」、「好危險囉，出咗事嗰陣真係多得佢唔少喇」。

吾道不孤，原來也有不少網民曾親歷同類奇景，自爆「西鐵見過同款大嬸阿叔。可能佢哋興」、「電車都係，兩個肥屍大隻嘅人坐埋同一個位，嘔死」。

資料來源：c31ingm＠Threads

相關閱讀：

男女企巴士上層「惹人遐思」照瘋傳 網民估其實係

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT