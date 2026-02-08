辣妹變身巨嬰坐男子大髀 巴士上層疊羅漢式共享座位 網民鬧爆：唔知醜｜Juicy叮
發佈時間：10:45 2026-02-08
不准站立的巴士上層日前出現成年男女共享座位奇景，一名穿超緊身衣的辣妹，如巨嬰般一屁股坐上一名男子的大腿。如此「溫馨」又礙眼的疊羅漢式坐法，看得網民眼火爆，力斥「唔知醜」、「畫面好核突🤮」。詳情見下圖及下文：
辣妹變身巨嬰坐男子大髀 巴士上層疊羅漢式共享座位逐張睇↓↓↓↓
樓主：佢老公拉佢一齊坐低
樓主日前在社交平台Threads以「巴士唔比晾腳」為題上載相片發帖公審，留言指「本身個女人仲要企喺到，見到有人落車佢老公先拉佢一齊坐低」。
相中見到兩人坐於上巴士上層樓梯位後排近走廊的座位，女子坐著時不忘緊握扶手，男子的左手看似不經意地擱於女子大腿近盤骨的位置上；而兩人身旁的窗口位，則坐有一位戴鴨舌帽的大叔。
網民：失傳已久嘅疊羅漢？
由於舉動難看且不雅，網民齊聲大鬧「唔知醜」、「核突男女何其醜」、「畫面好核突🤮」、「無邊界、不尷尬、不知醜……無儀態…」、「嘔心」。
另有人反嘲「唔通呢個就係失傳已久嘅疊羅漢？」、「人肉安全帶唔好咩？🤭」、「🤣🤣🤣荒謬到笑」。
網民：西鐵見過同款大嬸阿叔
安全是乘客首要考慮，有網民直指「咁逼嘅😂」、「佢咁樣，重剎向前跌咗落去樓梯」、「好危險囉，出咗事嗰陣真係多得佢唔少喇」。
吾道不孤，原來也有不少網民曾親歷同類奇景，自爆「西鐵見過同款大嬸阿叔。可能佢哋興」、「電車都係，兩個肥屍大隻嘅人坐埋同一個位，嘔死」。
資料來源：c31ingm＠Threads
