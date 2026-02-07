Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

的士客「上酒吧拎嘢馬上走」 多付40元車資求原地等 司機苦候20分鐘趕交更走人惹熱議｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：15:43 2026-02-07 HKT
發佈時間：15:43 2026-02-07 HKT

一名的士乘客以「上酒吧拎嘢馬上走」為由，在根據咪錶多付40元車資後，要求司機原地等候，但卻去如黃鶴。好心的司機「停錶」苦候20分鐘仍未見人，在趕交更下無奈不得不走人。

司機在網上自爆經歷後引起涉及誠信的熱議，有熱心的網民則主持公道，提出折衷方法，期望日後能更妥善地處理同類事件。詳情見下圖及下文：

的士客「上酒吧拎嘢馬上走」 多付40元車資求原地等 司機苦候20分鐘趕交更走人惹熱議逐張睇↓↓↓↓

樓主：等你20分鐘都唔返落嚟

樓主日前在社交平台facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載乘客匆匆下車和當時的咪表相片發帖，以「貴客唔好投訴我啊」為題留言指「你擺低$200，但係我等你20分鐘你都唔返落嚟，你話上去酒吧拎嘢馬上走，所以我就停咗咪錶諗住唔收你等候費，點知你又唔落嚟。計落條數你$200已經用晒啦， 我要交更唯有走人」。

相中的咪錶顯示159.9元，乘客支付200元，即多付約40元。而根據車CAM資料，事發日期為本月2日。對於司機為趕交更而離開，雖然有網民質疑誠信問題，但也有人力撐，指「20分鐘都跳到差唔多兩舊啦」、「呢舖我又撐的士佬，唔通無了期等？走咗去，又唔知頭唔知路」。

網民：上酒吧可能飲醉咗

有人更多心地懷疑對方「上去（酒吧）可能飲醉咗呢🤣」，甚至笑言可能涉及不法交易，稱「俾人拉Ｘ咗啦😂」、「可能搭警車搭走咗。」、「佢去做嘢…衰Ｘ咗…被擒…咪落唔返嚟囉。你差啲成為協助佢逃亡的司機😂」。

更有人向好處去看，指「個客好含蓄咁想俾貼士你，但係又唔好意思，唯有擺低$200俾你，上去攞少少嘢，明嘅就明😂」。

網民提出折衷方法

還是有網民主持公道，提出日後處理同類事件的折衷方法：

•人哋放低200蚊，你應該同佢講，我只可等你幾耐，因為我要交更；

•我就唔會咁大方，要等嘅一定照計錶，而且我一定要佢擺低錢，再講明最多等幾耐，超時就走，叫佢寫低埋電話號碼，走之前我會通知佢一聲。

資料來源：Rex Cheung＠facebook的士司機資訊網 Taxi

相關閱讀：

惡女搭的士唔跟咪錶找數 為呢個銀碼喝令司機減價：叫你找呀！

中環去太子一口價$250 司機劏客劏正行家慘遭咁樣整治 網民學到嘢：開$5000都話得

無良的士司機博懵 趁乘客入睡圖呃雙倍隧道費 孝順女因一事揭發 結局大快人心

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT