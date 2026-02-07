的士客「上酒吧拎嘢馬上走」 多付40元車資求原地等 司機苦候20分鐘趕交更走人惹熱議｜Juicy叮

一名的士乘客以「上酒吧拎嘢馬上走」為由，在根據咪錶多付40元車資後，要求司機原地等候，但卻去如黃鶴。好心的司機「停錶」苦候20分鐘仍未見人，在趕交更下無奈不得不走人。

司機在網上自爆經歷後引起涉及誠信的熱議，有熱心的網民則主持公道，提出折衷方法，期望日後能更妥善地處理同類事件。詳情見下圖及下文：

的士客「上酒吧拎嘢馬上走」 多付40元車資求原地等 司機苦候20分鐘趕交更走人惹熱議逐張睇↓↓↓↓

樓主：等你20分鐘都唔返落嚟

樓主日前在社交平台facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載乘客匆匆下車和當時的咪表相片發帖，以「貴客唔好投訴我啊」為題留言指「你擺低$200，但係我等你20分鐘你都唔返落嚟，你話上去酒吧拎嘢馬上走，所以我就停咗咪錶諗住唔收你等候費，點知你又唔落嚟。計落條數你$200已經用晒啦， 我要交更唯有走人」。

相中的咪錶顯示159.9元，乘客支付200元，即多付約40元。而根據車CAM資料，事發日期為本月2日。對於司機為趕交更而離開，雖然有網民質疑誠信問題，但也有人力撐，指「20分鐘都跳到差唔多兩舊啦」、「呢舖我又撐的士佬，唔通無了期等？走咗去，又唔知頭唔知路」。

網民：上酒吧可能飲醉咗

有人更多心地懷疑對方「上去（酒吧）可能飲醉咗呢🤣」，甚至笑言可能涉及不法交易，稱「俾人拉Ｘ咗啦😂」、「可能搭警車搭走咗。」、「佢去做嘢…衰Ｘ咗…被擒…咪落唔返嚟囉。你差啲成為協助佢逃亡的司機😂」。

更有人向好處去看，指「個客好含蓄咁想俾貼士你，但係又唔好意思，唯有擺低$200俾你，上去攞少少嘢，明嘅就明😂」。

網民提出折衷方法

還是有網民主持公道，提出日後處理同類事件的折衷方法：

•人哋放低200蚊，你應該同佢講，我只可等你幾耐，因為我要交更；

•我就唔會咁大方，要等嘅一定照計錶，而且我一定要佢擺低錢，再講明最多等幾耐，超時就走，叫佢寫低埋電話號碼，走之前我會通知佢一聲。

資料來源：Rex Cheung＠facebook的士司機資訊網 Taxi

