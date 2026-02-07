天文台「貓台長」曬太陽 曝光總部神秘大草棚 天文台爆料棚內有「兩球」嘢｜Juicy叮

天文台昨日（6日）曬出「貓台長」日光浴的玉照驚艷網民，提醒快將降溫之餘，還同時曝光了總部內那個神秘大草棚，更爆出棚內有「兩球」嘢。詳情見下圖及下文：

天文台「貓台長」曬太陽 曝光總部神秘大草棚 天文台爆料棚內有「兩球」嘢逐張睇↓↓↓↓

天文台草棚對出空地攤現貓蹤

香港天文台昨日（6日）在社交平台facebook專頁以「好曬呀喵🐈‍」為題上載相片發帖，指「呢兩日比早排暖咗啲，連日頭都曬咗好多🌞，平時四圍走嘅貓貓都喺太陽下變得懶洋洋🥱，喺#天文台草棚對出嘅空地攤下先…」

天文台續指，「不過聽日（今天，7日）風勢逐漸增強，夜晚氣溫顯著下降⤵️，星期日同星期一最低氣溫喺13℃左右」，提醒市民「記得著返件外套啦🧥～想緊貼天氣變化，就學貓貓download（下載）返『#我的天文台』App睇下啦😼」。

網民：天文台貓台長好得意

黑貓亮相網民驚喜萬分，指「天文台原來會留意貓貓」、「天文台貓台長好得意，識得趁回暖攤下曬太陽」、「隻貓好懶洋洋、享受、舒服咁曬太陽，好羨慕佢啊！」，並紛給予其「榮譽台長」、「貓台長」、「台長大人！」、「天文喵，台長黑貓😍」等尊稱。

不少人更關心到貓咪的福利，查問「黑台長，有冇人餵同俾返個名牌佢？」、「天文台同事有冇餵貓貓㗎😊」。有人則直接問「隻Black cat（黑貓）叫咩名？」，甚至自行命名為「黑豹」，並笑言「貓咪肯定無茶防曬啦。而家曬到黑蚊蚊」。

還有網民戲稱這位天文台「員工」為「捕鼠大臣」或「天文台首席捕鼠大臣🙌🏻」，肯定了牠在天文台的「職責」。

天文台草棚有咩用？

天文台還在回應欄，上載「九天天氣預測」和「天文台草棚有咩用？」的連結。

天文台早年在＜「草棚」下的溫度計＞的文章內講解總部大草棚的作用，指天文台開放日時，「很多市民都喜歡在那座歷史悠久的1883大樓前駐足觀賞與拍攝，同時亦有不少人對大樓旁邊草地上那個大草棚感興趣」。

棚內放置乾球與濕球溫度計

天文台續指，「這個草棚正式名稱為『溫度表棚』，棚內放置了乾球溫度計與濕球溫度計，是量度氣溫和計算相對濕度的重要工具。

兩款溫度計可謂各司其職，其中乾球溫度計用來直接量度溫度，至於相對濕度則是根據乾球與濕球溫度計的溫度差距計算。將溫度計放在草棚下是要避免溫度計直接受太陽照射或風雨影響，並可讓周圍的空氣自由流通，這樣才能反映真實的氣溫。

溫度表棚是熱帶地區用作遮蓋溫度計的草棚，天文台總部在1912年起開始使用。棚上鋪有藤蓆和棕櫚葉，一般來說每隔大約5年便會按需要修補或重鋪。由於溫度表棚體積較大，現時只在天文台總部設置，分佈於各區的自動氣象站則採用較常用的『百葉箱』來放置溫度計」。

資料來源：香港天文台 HKO facebook專頁

