港鐵大媽自製關愛座？ 豪華靚凳奇蹟與車廂融為一體 網民羡慕：唔使同人爭位｜Juicy叮

一名大媽自備豪華靚凳搭港鐵，放於車門旁的座椅奇蹟地與車廂融為一體，網民嘲笑做法好比「自己整嘅關愛座」之餘，也有人形容這位是VIP（貴賓），羡慕「商務座位」「自成一坐🤣」，「唔使同人爭位😂😂」。詳情見下圖及下文：
港鐵大媽自製關愛座？ 豪華靚凳奇蹟與車廂融為一體逐張睇↓↓↓↓
網民：睇咗一陣先發覺唔係地鐵位
樓主早前在社交平台Threads以「Chill（悠閒）到」為題上載短片發帖。片中見到現場為觀塘綫往黃埔方向一列列車上，大媽舒適地坐著的靚椅，有扶手、有厚靠背，還有坐墊。
靚椅放在車門側玻璃屏風旁的空位尺寸剛剛好，邊坐邊看手機的大媽看起來沒有違和感，連身旁的乘客也神態自若，似乎沒有感到大媽的突兀。難怪有網民表示「我睇咗一陣先發覺唔係地鐵位🤣」，並指大媽坐得「舒服」、「好自然」。
網民：自成一坐
這張「自攜商務座」的照片讓不少網民大感驚訝，有人以簡單的「高」、「有料」來表達高度讚賞，也有人對這個私人專座帶著無限嚮往，羡慕「私家位」、「唔使同人爭位😂😂」」、「正呀喂，自成一坐🤣」，並好奇「要加幾錢先可以坐到😂」。
有人笑言這是「自己整嘅關愛座」、「呢啲明正言順關愛座椅」、「自己座位自己帶」。
此情此景，有人懷疑「是否AI（人工智能）?」，有人則直言「荒謬到笑咗」，並正經地稱「搬屋搬傢俬順便坐下啫🤣🤣」；有人更坦言「唔係講笑想坐呢個位」，甚至指「張凳好正，想買」。
資料來源：morning_cly_＠Threads
