牛頭角長毛男馬路大戰禿頭漢 網民錯重點關注女子車內爬來爬去原因｜Juicy叮

牛頭角早前發生馬路拳皇爭霸戰，長毛男在路中心停車大戰禿頭漢，雙方以土撥鼠式摩打手互擊，期間夾雜粗口舌戰。但兩人硬橋硬馬的對決，卻不及事件中女乘客的「車廂爬行」奇景搶鏡，網民錯重點地關注她在車內爬來爬去的原因。詳情見下圖及下文：

牛頭角長毛男馬路大戰禿頭漢 網民錯重點關注女子車內爬來爬去原因逐張睇↓↓↓↓

女子疑似追蹤式勸交

樓主前日（4日）在社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」上載短片發帖，留言指「大家相嗌唔好口嘛」。

現場為牛頭角勵業街，長毛男與禿頭漢揮拳互毆，就在兩男衝突期間，一名長髮女子在私家車車廂內從駕駛座一側爬到另一側乘客位下車，疑似針對長毛男作追蹤式勸交的舉動，為這場馬路MMA更添可觀性。

網民：像小朋友爭玩具玩

綜觀網民的觀戰留言，大多人估計禿頭漢是的士司機或客貨車司機，但指兩人的戰鬥力平平，像「小朋友爭玩具玩」、「搞咁耐其實大家一拳都冇中過」。

有網民更加認為長毛男在這場格鬥中處下風，直指長毛男出手「唔夠抽」、「好快玩完」，被禿頭漢「推下」便「走都走唔切」，「長毛仔成條女咁，姐手姐腳」。

網民讚女乘客幾好輕功

反而女乘客在車內的「輕功」更令人關注，網民先是稱讚「幾好輕功」、「身手敏捷」。有人接著好奇「條女爬來爬去想點？」、「個女仔由左邊上車爬返去右邊落車，呢個係咩玩法？」、「條女由司機位行咗出嚟望一望入返架車度喺乘客位出嚟，係咩玩法？」、「條女係咁捐來捐去嘅？」。

片中見到女子分別在左右車門出擊，都是衝著長毛男而來，估計是情急下趕忙走近勸架，希望盡早息事寧人。

相關閱讀：

兩漢大角咀街頭互毆 扭打似情侶深情擁抱 一「纏綿動作」嚇窒網民

貨Van男單挑頭盔俠 屯門路邊格鬥 戰果爆大冷網民始料不及

光頭佬護女機場大戰長髮男 兩度打至十指緊扣 最後咁樣收場