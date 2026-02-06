牛頭角長毛男馬路大戰禿頭漢 網民錯重點關注女子車內爬來爬去原因｜Juicy叮
更新時間：11:15 2026-02-06 HKT
發佈時間：11:15 2026-02-06 HKT
發佈時間：11:15 2026-02-06 HKT
牛頭角早前發生馬路拳皇爭霸戰，長毛男在路中心停車大戰禿頭漢，雙方以土撥鼠式摩打手互擊，期間夾雜粗口舌戰。但兩人硬橋硬馬的對決，卻不及事件中女乘客的「車廂爬行」奇景搶鏡，網民錯重點地關注她在車內爬來爬去的原因。詳情見下圖及下文：
牛頭角長毛男馬路大戰禿頭漢 網民錯重點關注女子車內爬來爬去原因逐張睇↓↓↓↓
女子疑似追蹤式勸交
樓主前日（4日）在社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」上載短片發帖，留言指「大家相嗌唔好口嘛」。
現場為牛頭角勵業街，長毛男與禿頭漢揮拳互毆，就在兩男衝突期間，一名長髮女子在私家車車廂內從駕駛座一側爬到另一側乘客位下車，疑似針對長毛男作追蹤式勸交的舉動，為這場馬路MMA更添可觀性。
網民：像小朋友爭玩具玩
綜觀網民的觀戰留言，大多人估計禿頭漢是的士司機或客貨車司機，但指兩人的戰鬥力平平，像「小朋友爭玩具玩」、「搞咁耐其實大家一拳都冇中過」。
有網民更加認為長毛男在這場格鬥中處下風，直指長毛男出手「唔夠抽」、「好快玩完」，被禿頭漢「推下」便「走都走唔切」，「長毛仔成條女咁，姐手姐腳」。
網民讚女乘客幾好輕功
反而女乘客在車內的「輕功」更令人關注，網民先是稱讚「幾好輕功」、「身手敏捷」。有人接著好奇「條女爬來爬去想點？」、「個女仔由左邊上車爬返去右邊落車，呢個係咩玩法？」、「條女由司機位行咗出嚟望一望入返架車度喺乘客位出嚟，係咩玩法？」、「條女係咁捐來捐去嘅？」。
片中見到女子分別在左右車門出擊，都是衝著長毛男而來，估計是情急下趕忙走近勸架，希望盡早息事寧人。
相關閱讀：
兩漢大角咀街頭互毆 扭打似情侶深情擁抱 一「纏綿動作」嚇窒網民
最Hit
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
2026-02-05 10:50 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
2026-02-05 08:00 HKT
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
2026-02-05 10:37 HKT
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
2026-02-04 13:06 HKT