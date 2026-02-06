Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛頭角長毛男馬路大戰禿頭漢 網民錯重點關注女子車內爬來爬去原因｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:15 2026-02-06 HKT
發佈時間：11:15 2026-02-06 HKT

牛頭角早前發生馬路拳皇爭霸戰，長毛男在路中心停車大戰禿頭漢，雙方以土撥鼠式摩打手互擊，期間夾雜粗口舌戰。但兩人硬橋硬馬的對決，卻不及事件中女乘客的「車廂爬行」奇景搶鏡，網民錯重點地關注她在車內爬來爬去的原因。詳情見下圖及下文：

牛頭角長毛男馬路大戰禿頭漢 網民錯重點關注女子車內爬來爬去原因逐張睇↓↓↓↓

女子疑似追蹤式勸交

樓主前日（4日）在社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」上載短片發帖，留言指「大家相嗌唔好口嘛」。

現場為牛頭角勵業街，長毛男與禿頭漢揮拳互毆，就在兩男衝突期間，一名長髮女子在私家車車廂內從駕駛座一側爬到另一側乘客位下車，疑似針對長毛男作追蹤式勸交的舉動，為這場馬路MMA更添可觀性。

網民：像小朋友爭玩具玩

綜觀網民的觀戰留言，大多人估計禿頭漢是的士司機或客貨車司機，但指兩人的戰鬥力平平，像「小朋友爭玩具玩」、「搞咁耐其實大家一拳都冇中過」。

有網民更加認為長毛男在這場格鬥中處下風，直指長毛男出手「唔夠抽」、「好快玩完」，被禿頭漢「推下」便「走都走唔切」，「長毛仔成條女咁，姐手姐腳」。

網民讚女乘客幾好輕功

反而女乘客在車內的「輕功」更令人關注，網民先是稱讚「幾好輕功」、「身手敏捷」。有人接著好奇「條女爬來爬去想點？」、「個女仔由左邊上車爬返去右邊落車，呢個係咩玩法？」、「條女由司機位行咗出嚟望一望入返架車度喺乘客位出嚟，係咩玩法？」、「條女係咁捐來捐去嘅？」。

片中見到女子分別在左右車門出擊，都是衝著長毛男而來，估計是情急下趕忙走近勸架，希望盡早息事寧人。

相關閱讀：

兩漢大角咀街頭互毆 扭打似情侶深情擁抱 一「纏綿動作」嚇窒網民

貨Van男單挑頭盔俠 屯門路邊格鬥 戰果爆大冷網民始料不及

光頭佬護女機場大戰長髮男 兩度打至十指緊扣 最後咁樣收場

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
13小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 10:50 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
2026-02-05 10:37 HKT
愛潑斯坦案｜驚揭英已故名媛「組建佳麗群組」 暗示多為人妻願拋夫棄子
即時國際
4小時前
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
影視圈
15小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
23小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
21小時前